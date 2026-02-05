Imagini de groază și o poveste cutremurătoare: Pisici abandonate, după ce stăpânul a ajuns la Socola (VIDEO)

În spatele misiunii de salvare a animalelor stau imagini greu de suportat și povești care cu greu pot fi trecute cu vederea și uitate, fiind și cazul acestor pisici abandonate, după ce stăpânul cu probleme psihice a fost internat la Socola.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pisici abandonate, după ce stăpânul a ajuns la Socola

Cazul a fost expus pe internet de Emma Stratulat, fondatoarea Asociației Save our Paws. Aceasta, împreună cu Poliția Animalelor și Poliția Locală, au găsit într-o garsonieră nu mai puțin de cinci pisici. Una dintre ele murise între timp, iar supraviețuitoarele se aflau într-o stare deplorabilă.

Proprietarul lor a fost internat la Socola din cauza problemelor psihice de care suferea, însă animalele nu au fost recuperate. Imaginile pot fi vizionate AICI, însă sunt scene cu puternic impact emoțional.

„Ieri am pășit într-o garsonieră în care timpul părea oprit. Aer greu, tăcere apăsătoare și ochi mici, speriați, care ne urmăreau din colțuri întunecate. Pisici pline de purici, nesterilizate, sălbatice, iar fiecare era prinsă într-o lume a ei, făcută din frică și supraviețuire.

Omul care locuia acolo a ajuns la Socola. Animalele au rămas în urmă. Așa că am intrat împreună cu Poliția Animalelor și Poliția Locală, încercând să strângem tot ce mai putea fi salvat. Una dintre pisicuțe nu a mai apucat să ne vadă. Cel mai probabil, corpul ei a cedat înainte să ajungem. Celelalte… încă luptă. În felul lor mic și tăcut.

Sunt imagini ca pe Animal Planet doar că fără cameramani, fără scenariu, fără filtru. Aici nu se filmează documentare. Aici doar trăim realitatea, zi de zi. Acum sperăm să reușim să le reabilităm, să le dăm o șansă adevărată la viață”, a scris Emma Stratulat pe pagina ei de Facebook, unde a postat și imaginile greu de privit.

Citește și: