Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din Bihor au reuşit anul trecut să salveze un număr dublu de animale faţă de 2024, iar prin activitatea lor se situează printre primele trei într-un clasament al acestor structuri din judeţele ţării, a declarat joi, în conferinţă de presă, adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor, comisar şef Radu Şandru, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Număr dublu de animale salvate în Bihor, în 2025

“Activitatea colegilor mei se regăseşte între primele trei, ca formaţiune, la nivel naţional, datorită activităţilor desfăşurate anul trecut, atât pe dosare soluţionate, pe intervenţii, pe ordine emise de plasament, pe acţiuni, în general. Este o activitate foarte vizibilă, le mulţumesc pentru seriozitate şi implicare”, a declarat comisar şef Radu Şandru.

Potrivit sursei citate, având nouă lucrători, în anul 2025 Biroul pentru Protecţia Animalelor Bihor a avut o prezenţă constantă în teren, ceea ce a dus la dublarea numărului de animale salvate faţă de 2024 şi la creşterea volumului de cauze penale, ca reacţie fermă la faptele de cruzime faţă de animale.

Poliţiştii bihoreni din acest birou au soluţionat 286 de petiţii privind animale aflate în pericol, în uşoară scădere faţă de 319 în 2024, şi au intervenit la 20 de sesizări prin 112, număr similar cu cel din anul precedent.

Totodată, au fost efectuate 291 de controale şi verificări, fiind aplicate 341 de sancţiuni contravenţionale, comparativ cu 363 în 2024, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 353.650 de lei.

În 2025 au fost înregistrate 50 de dosare penale, în creştere faţă de 38 în 2024, fiind constatate 73 de infracţiuni, cele mai multe privind uciderea animalelor cu intenţie (36), schingiuirea (6), două pentru rănirea animalelor cu intenţie, una pentru organizarea de lupte între sau cu animale şi una pentru intervenţii chirurgicale în scop necurativ de cupare şi codotomie.

Au fost soluţionate 39 de dosare penale, faţă de 48 în 2024, iar 9 cauze au fost trimise în judecată, număr egal cu cel din anul anterior. De asemenea, au fost reţinute 11 persoane, faţă de 9 în 2024, instanţele dispunând măsuri preventive, inclusiv control judiciar pentru 4 persoane şi arest preventiv într-un caz.

Pe parcursul anului, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au organizat 23 de acţiuni de control, au emis 86 de ordine de plasare în adăpost, faţă de 40 în 2024, salvând 86 de animale din diferite specii.

În cadrul anchetelor penale derulate de această structură au mai fost efectuate două percheziţii informatice şi o percheziţie domiciliară.