Poliția din Springfield, împreună cu Autoritatea pentru Controlul Animalelor din Sangamon, a descoperit o operațiune șocantă de lupte ilegale între câini și a salvat 15 patrupede răniți, în urma unui raid efectuat pe 20 ianuarie.

Descoperire șocantă la adresa din Lilac Lane

Ofițerii au executat un mandat de percheziție la 61 Lilac Lane, unde au descoperit indicii clare ale unei rețele de lupte ilegale între câini. În timpul raidului, au fost recuperați 15 câini vii și 3 câini decedați. Majoritatea câinilor, probabil metiși de Pitbull, prezentau cicatrici și răni recente, semne evidente că fuseseră folosiți în lupte.

Condiții groaznice pentru câini

În garaj, trei câini erau ținuți în cuști separate, fără apă sau mâncare. Unul dintre ei, un metis de Pitbull, avea numeroase răni și cicatrici proaspete, notează newschannel20.

În curtea din spate, mai mulți câini erau închiși în cuști de sârmă, unii cu leziuni vechi, alții cu răni recente. Doi câini prezentau probleme grave: unul avea piciorul rupt, iar altul avea obrajii cusuți.

De asemenea, polițiștii au găsit un butoi care conținea cadavre parțial arse de câini, iar în apropiere erau unelte pătate cu sânge, folosite probabil în activitatea ilegală.

Declarațiile proprietarului

Proprietarul, Salenzio Q. Anderson, 35 de ani, a negat implicarea în luptele de câini, susținând că răniile au apărut din cauza confruntărilor între câini pentru o femelă.

Totuși, Anderson a recunoscut că a folosit uneltele pentru a despărți câinii în timpul luptelor și că a ars câinii decedați din motive financiare. Condițiile în care erau ținuți câinii erau extrem de precare, cu temperaturi de doar -3 grade Celsius în timpul percheziției.

Arestat și pus sub acuzare

Anderson a fost arestat sub acuzațiile de:

Tortura animalelor

Organizarea de lupte între câini

Încălcarea obligațiilor proprietarilor de animale

Procurorul din Sangamon a depus o cerere pentru detenția lui, dar aceasta a fost respinsă de judecător, iar Anderson a fost eliberat. El urmează să apară în instanță pe 5 februarie, la ora 9:00.

Situația câinilor salvați

Autoritățile locale nu au oferit încă detalii suplimentare despre starea câinilor salvați, deoarece ancheta este încă activă. Ce este sigur însă este că acești câini au scăpat dintr-o situație extrem de periculoasă, iar salvarea lor este un semnal de speranță pentru iubitorii de animale.