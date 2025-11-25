După 30 ani de interdicție bazați pe stereotipuri despre Pitbulli, un oraș din statul Maryland, SUA, va permite cetățenilor să dețină această rasă ca animale de companie. Văzuți ca periculoși și agresivi, câinii Pitbull nu au mai avut voie să calce pe străzile din George County, Maryland, până în noiembrie 2025.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce sunt mai exact câinii periculoși

Potrivit American Kennel Club, un ONG care se ocupă de îngrijirea animalelor, nu există câini agresivi ci stăpâni care nu știu să-i crească și să le ofere un mediu sănătos. Câinii devin violenți în urma unor traume suferite, din instinctul de a se apăra, însă Pitbullii au suferit mereu în urma preconcepțiilor din societate. Majoritatea au fost forțați să participe la lupte ilegale de câini, unde au fost încurajați să fie agresivi și să atace instantaneu.

În noua legislație aflată în vigoare în Prince George County a fost creat un pasaj special pentru persoanele care doresc să adopte un câine din rasa Pitbull. „Trageți la răspundere stăpânii pentru comportamentele nepotrivite ale câinilor. Cred că acest lucru va crea un stat mai sigur și mai plăcut pentru toți locuitorii și pentru toți proprietarii de animale de companie.”

Măsuri de siguranță și protecție

Noua legislație previne eutanasierea câinilor în masă, dar în același timp adoptă măsuri de siguranță și protecție împotriva animalelor cu adevărat agresive. Legea se concetrează pe comportament, nu pe rasă, potrivit People.

„În acest moment, interdicția este în vigoare și există aproximativ 30.000 de pitbulli care trăiesc în comitatul Prince George”, a spus el. „Interdicția pentru care cheltuim 3 milioane de dolari pe an ca să o aplicăm, interdicția pentru care am cheltuit 100 de milioane de dolari ca să o aplicăm, nu funcționează”, au declarat autoritățile Prince George County.

Citește și:

Cum o tânără a transformat destinul trist al unei cățelușe abuzate într-o poveste despre bunătate și vindecare (VIDEO)

Săptămâna lui Moş Nicolae şi magie de sărbători la Grădina Zoologică Târgu Mureş