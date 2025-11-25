Summer, o tânără din statul Oklahoma, SUA, petrecea timp pe un grup de Facebook dedicat animalelor pierdute când o postare i-a atras atenția într-un mod negativ. O femeie postase un mesaj prin care cerea ajutorul internauților, deoarece vecina ei avea în curte un câine subnutrit și unul mort. Poliția nu a putut să o ajute pe Summer să găsească câinele neglijat, așa că a luat cazul în propriile mâini.

Salvarea câinelui abuzat

După câteva căutări pe cont propriu, Summer a reușit să contacteze persoana care făcuse postarea pe Facebook și ulterior a localizat casa unde trăia Daisy, cățelușa subnutrită. De asemenea, Summer i-a descoperit pe stăpânii lui Daisy, însă atunci când fata a încercat să-i contacteze pe ei și pe proprietari, niciunul dintre ei nu a răspuns. Deși fata a contactat și poliția animalelor, nu a primit niciun răspuns.

„În acel moment, vecinul a observat și că proprietarul a pus lacăte pe porți și a instalat o cușcă pentru câine în curtea din spate,” a declarat Summer Ipock pentru People. „Toate aceste lucruri au fost pentru mine semnale de alarmă imediate și am știut că Daisy s-ar putea să nu mai aibă câteva zile de așteptat după Protecția Animalelor,” spune ea. „În plus, a plouat torențial tot weekendul, iar faptul că au cumpărat o cușcă doar ca să o arunce din nou afară m-a distrus.” În ziua în care Summer a ajuns în casa în care se afla Daisy, ea a reușit să-i cunoască pe stăpâni și le-a oferit 500 de dolari, pentru a fi lăsată să o adopte pe cățelușă.

Starea câinelui, deplorabilă

Daisy era într-o stare mai rea decât părea în poze: era aproape cheală, pielea i se decojea, coastele ei erau vizibile și mirosea neplăcut. Summer a aflat că a fost rasă pentru că blana îi era prea încâlcită. Summer a dus-o pe Daisy la veterinar, i-a făcut analize și a primit următoarele diagnostice: cățelușa suferea de viermi intenstinali, număr crescut de celule albe în sânge, infecție de piele, anemie și purici.

Summer a postat pe rețelele sociale progresul lui Daisy și a lăudat-o pentru curaj și cât de cuminte a fost în timpul tratamentelor. „Daisy crede automat că sunt cel mai grozav lucru de la pâinea feliată încoace,” spune tânăra. „Cu siguranță nu este timidă și vrea doar să se joace cu câinii toată ziua. Dacă nu poate fi aproape de mine, vrea să fie aproape de ei.” Din păcate, Summer o va păstra pe Daisy doar în regim foster deoarece are deja doi câini și nu poate susține financiar un alt animal. Fata a mai adăugat că deja are o familie în așteptare, care își dorește să o adopte pe Daisy.

