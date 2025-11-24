În ultimele luni, trei state americane și două țări europene au introdus proiecte de lege menite să întărească protecția animalelor de companie și a proprietarilor lor. Noile reglementări vizează transparența în serviciile financiare, combaterea comerțului ilegal cu animale și eliminarea exploatării din crescătoriile comerciale („puppy mills”). Iată o privire de ansamblu asupra celor mai importante schimbări.

Statele Unite

Las Vegas

Pe 15 octombrie, Consiliul Local din Las Vegas a prezentat Proiectul de Lege nr. 2025-35, care propune modificări importante în Codul Municipal LVMC Titlul 7 — documentul ce reglementează deținerea și controlul animalelor în oraș, notează GlobapPETS.

Una dintre cele mai semnificative prevederi este interzicerea pentru noile pet shop-uri de a vinde câini, pisici, iepuri, porcușori vietnamezi și cobai. Cele 12 magazine care dețin deja licență în prezent vor putea continua temporar aceste activități, dar vor trebui să își schimbe modelul de business până la 6 noiembrie 2028.

Proiectul mai introduce și noi norme de siguranță și sănătate, precum obligativitatea unui program scris de control al bolilor și eliberarea unui certificat de sănătate pentru câini și pisici cu cel mult 10 zile înainte de vânzare.

În plus, se stabilesc amenzi între 250 și 500 de dolari pentru comercializarea ilegală de animale.

California

La 9 octombrie, statul California a adoptat patru legi importante pentru protecția animalelor de companie și a proprietarilor — trei dintre ele dedicate combaterii „puppy mills”.

Printre acestea se numără:

AB 506 — obligă vânzătorii de animale să ofere informații clare despre originea și starea de sănătate a acestora. De asemenea, anulează contractele cu avansuri nerambursabile, despre care autoritățile spun că îi determină pe cumpărători să accepte animale bolnave sau provenite din crescătorii abuzive.

AB 519 — interzice brokerilor de animale, în special celor care operează online, să mai vândă câini, pisici și iepuri crescuți de terți. Multe crescătorii ilegale se ascundeau în spatele acestor intermediari, pretinzând că sunt „micii crescători de acasă”.

SB 312 — impune importatorilor de câini să transmită electronic certificatele de sănătate către Departamentul Californian pentru Alimentație și Agricultură (CDFA) în maximum 10 zile de la expediere. CDFA trebuie, de asemenea, să pună aceste documente la dispoziție la cerere.

Guvernatorul a semnat și AB 867, care interzice declawing-ul la pisici, cu excepția cazurilor strict medicale. Procedura presupune amputarea falangelor sau secționarea tendoanelor și poate provoca hemoragii, durere cronică, infecții și complicații anestezice.

Florida

Senatul statului Florida a prezentat pe 9 octombrie Proiectul de Lege SB 158, menit să îmbunătățească transparența în domeniul asigurărilor pentru animale de companie. Legea ar urma să intre în vigoare pe 1 iulie 2026.

Începând cu 1 martie în fiecare an, companiile de asigurări vor trebui să transmită rapoarte detaliate către Oficiul de Reglementare a Asigurărilor din Florida (OIR), incluzând:

numărul polițelor emise, reînnoite sau anulate,

date privind primele și despăgubirile,

motivele refuzurilor sau anulărilor,

informații despre perioadele de așteptare, excluderi și programe de wellness.

Pet insurer-ii vor trebui, de asemenea, să ofere clienților un rezumat clar, pe înțelesul tuturor, al caracteristicilor poliței și să îi informeze cu privire la drepturile lor și la contactele instituțiilor pentru reclamații.

Europa

Regatul Unit

Parlamentul britanic a introdus recent Animal Welfare (Import of Dogs, Cats and Ferrets) Bill, o lege menită să reducă traficul ilegal de pui și importul animalelor mutilate.

Proiectul a trecut de Camera Comunelor și se află acum în revizuire la Camera Lorzilor.

Dacă legea va fi adoptată, aceasta va:

crește vârsta minimă pentru importul cățeilor și pisoilor de la 15 săptămâni la 6 luni ,

interzice importul femelelor gestante cu mai mult de 42 de zile de gestație,

limita numărul de animale transportate într-un singur vehicul,

opri importul câinilor și pisicilor care au suferit proceduri interzise în UK, precum tăierea urechilor, tăierea cozii și declawing-ul .

Slovenia

Slovenia propune noi modificări la Legea privind Protecția Animalelor, act adoptat încă din 1999, pentru a oferi protecție suplimentară animalelor de companie, fermelor și faunei sălbatice.

Printre noile măsuri se numără:

interzicerea ținerii câinilor în cuști în interiorul locuințelor,

interzicerea oferirii animalelor ca premii în concursuri sau jocuri,

crearea unui registru oficial al persoanelor cărora li s-a interzis să dețină sau să crească animale.

De asemenea, proiectul propune întărirea protecției animalelor abandonate din adăposturi și înăsprirea sancțiunilor: confiscări, interdicții, amenzi mai mari și alte penalizări pentru cei care încalcă legislația de bunăstare animală.