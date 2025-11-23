În cel mai recent episod al Podcastului EduPet by Pets&Cats, Ioana Cosma a discutat cu psihoterapeutul Carla Buleanu despre legătura profundă dintre oameni și animalele lor de companie. Unul dintre subiectele centrale a fost importanța prezenței unui animal într-o familie în care cresc copii mici – un aspect adesea discutat, dar încă insuficient înțeles.

Carla Buleanu subliniază că introducerea unui animal în viața unui copil încă de la vârste fragede are efecte pozitive atât asupra dezvoltării emoționale, cât și asupra sănătății. „E extrem de important”, spune ea. „Pe lângă beneficiile din punct de vedere al sănătății și psihic, copilul se dezvoltă altfel și învață tot felul de comportamente. Învață să fie empatic și ar fi ideal să fie adus un animăluț la o vârstă mică a copilului pentru a crește împreună.”

Copiii învață empatia și responsabilitatea

Atunci când un copil interacționează zilnic cu un animal, el învață fără efort lecții pe care în mod normal le-ar deprinde mult mai târziu. Grija față de un prieten necuvântător îl ajută să înțeleagă ce înseamnă nevoia de atenție, blândețe și respect. Această dezvoltare emoțională are un impact profund asupra felului în care copilul relaționează ulterior cu oamenii din jurul său.

Psihoterapeutul explică și că un animal în familie poate deveni un aliat important în perioadele de adaptare sau stres: schimbarea grădiniței, venirea unui frățior sau despărțirile temporare de părinți pot fi gestionate mai ușor atunci când în casă există un companion stabil, care oferă afecțiune necondiționată.

Animalele aduc și beneficii pentru sănătate

Dincolo de beneficiile emoționale, prezența unui animal este asociată și cu o mai bună imunitate. Expunerea la microbi obișnuiți din mediul unui câine sau al unei pisici poate contribui la formarea anticorpilor și la reducerea riscului de alergii la copii. Acest aspect a fost remarcat chiar în discuția din podcast, unde Ioana Cosma a amintit că multe mame se tem în mod nejustificat de efectele pe care un animal le-ar putea avea asupra sarcinii sau bebelușului.

De ce renunță unele familii la animal când apare un copil

Carla Buleanu atinge și un subiect sensibil: decizia unor părinți de a renunța la animal atunci când află că urmează să aibă un copil. Specialistul consideră că, în multe cazuri, această alegere trădează absența unei legături reale cu animalul. „Nu cred că au avut totuși o relație atât de puternică cu animalul… poate nu a existat o legătură atât de puternică din start”, afirmă psihoterapeutul.

Ea subliniază că există nenumărate exemple de familii care au păstrat animalul fără nicio problemă, continuând să își crească copilul într-un mediu armonios, sigur și echilibrat.