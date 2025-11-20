În cadrul celui mai nou episod al podcastului EduPet by Pets&Cats, Ioana Cosma a stat de vorbă cu Carla Buleanu, psihoterapeut și iubitoare de animale, despre legătura profundă dintre oameni și animalele lor, dar și despre impactul emoțional, educațional și social pe care îl au acestea în viețile noastre.

Animalele ne fac mai empatici și responsabili

Carla subliniază încă de la început cât de important este ca un copil să crească alături de un animăluț. Prezența acestuia dezvoltă empatia, responsabilitatea și sprijinul emoțional, iar studiile recente confirmă chiar schimbul de oxitocină – „hormonul atașamentului” – dintre om și câine. Discuția atinge și succesul orei „Cu și pentru animale” din școlile din Ilfov, despre care psihoterapeutul spune că reprezintă esența schimbării pe termen lung: educarea copiilor pentru a forma o generație empatică și responsabilă.

Podcastul explorează și tema atașamentului față de animalele adoptate, care vin deseori cu un trecut dificil, dar care oferă o legătură incredibilă și o recunoștință vizibilă. Carla vorbește cu vulnerabilitate despre pierderea propriului câine, Happy, explicând că durerea trebuie trăită, nu evitată, iar ritualurile simbolice pot ajuta în procesul de vindecare.

Programul Romanian Prison Dogs

Un alt subiect important este proiectul „Romanian Prison Dogs” de la Penitenciarul Jilava, unde câini salvați sunt îngrijiți și dresați de deținuți. Programul produce transformări emoționale puternice pentru oameni și oferă o nouă șansă animalelor. Mulți dintre participanți ajung să adopte câinii cu care lucrează, iar Carla mărturisește că aceste interacțiuni cresc empatia, răbdarea și stima de sine a deținuților.

Cazuri de cruzime asupra animalelor

În partea finală, discuția devine serioasă, abordând cazurile de cruzime asupra animalelor, implicațiile psihologice și nevoia de intervenție timpurie. Carla explică faptul că la vârste foarte mici comportamentele agresive sunt adesea rezultatul educației sau al imitării, dar pot deveni periculoase dacă sunt încurajate și repetate. Ea susține necesitatea unei baze de date pentru abuzatorii de animale și a unui cadru legislativ care să interzică deținerea animalelor de către cei care au comis acte de cruzime.

Episodul se încheie cu o concluzie simplă, dar puternică: animalele ne pot schimba viața în bine. Ne oferă bucurie, stabilitate emoțională, socializare și ne învață să ne bucurăm de lucrurile mici. Iar responsabilitatea noastră este să le protejăm, să le respectăm și să construim o societate care să le recunoască valoarea.