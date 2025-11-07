Protecția Animalelor Sector 1 continuă inițiativa de educație pentru respectul față de viață, prin vizite în școlile din București. De această dată, echipa a ajuns la Liceul „George Călinescu”, unde elevii au participat la o oră specială dedicată protecției animalelor, empatiei și responsabilității.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Lecții de empatie la Liceul „George Călinescu”

Tinerii au stat de vorbă cu Tudor-Tim Ionescu, dresor și etolog, care le-a explicat cât de important este să recunoască semnele de abuz și cum pot acționa atunci când întâlnesc un animal aflat în suferință. Prin exemple concrete și studii de caz, elevii au descoperit cum lipsa empatiei față de animale se poate transforma, în timp, într-un comportament violent și față de oameni.

Reprezentanții Protecției Animalelor Sector 1 spun că adolescența este o etapă-cheie în dezvoltarea valorilor morale și a respectului față de viață. Astfel de activități vin să completeze educația formală, oferind elevilor repere reale despre responsabilitate și compasiune.

Pentru mulți dintre liceeni, întâlnirea a fost o experiență care le-a schimbat perspectiva: au înțeles că protecția animalelor nu se rezumă la iubirea față de acestea, ci la o atitudine mai profundă – una care reflectă respectul față de toate ființele vii.