Primăria Craiova pregătește o modificare controversată a Regulamentului privind gospodărirea municipiului, prin care locuitorii de la bloc nu vor mai avea voie să dețină în apartament mai mult de două pisici sau doi câini. Măsura, supusă consultării publice, a stârnit numeroase reacții în rândul comunității și al organizațiilor pentru protecția animalelor, notează Gazeta de Sud.

Limită de două animale în apartamentele din Craiova

Noua prevedere ar urma să fie introdusă în Regulamentul care stabilește măsurile de gospodărire a orașului și sancționarea contravențiilor. Dacă până acum nu exista nicio reglementare locală care să impună un număr maxim de animale de companie într-o locuință, administrația publică vine acum cu o restricție fermă: maximum două pisici sau doi câini pentru persoanele care locuiesc la bloc.

În practică, această regulă ridică probleme evidente. De exemplu, proprietarii ale căror animale nasc mai mulți pui ar trebui să îi dea rapid spre adopție pentru a nu încălca noul regulament. De asemenea, nu este clar cum va reuși Primăria să verifice numărul de animale dintr-un apartament, în condițiile în care accesul în locuință se poate face doar cu mandat judecătoresc.

Craiovenii, în majoritate, împotriva măsurii

În etapa de consultare publică, proiectul a generat un val de reacții. Din totalul celor 206 recomandări și sugestii trimise Primăriei Craiova, doar 55 au susținut limitarea numărului de animale, în timp ce 132 s-au declarat ferm împotrivă. Cu toate acestea, forma finală a Regulamentului a rămas neschimbată și urmează să fie supusă votului consilierilor locali.

Pe lângă lipsa unei proceduri clare de verificare, craiovenii se tem și de eventualele sancțiuni. Regulamentul din 2023 prevedea amenzi între 1.500 și 2.500 de lei pentru nerespectarea normelor privind creșterea animalelor, însă nu făcea referire la animalele de companie. În lipsa unor clarificări suplimentare, aplicarea noilor reguli ar putea deveni dificilă și arbitrară.

Asociația Dreptate pentru Animale intră în scenă: „Vom ataca HCL-ul în instanță”

Anunțul privind limitarea numărului de animale a determinat Asociația Dreptate pentru Animale să reacționeze ferm. Organizația a transmis într-o postare pe Facebook că a primit numeroase sesizări din partea locuitorilor și consideră hotărârea abuzivă și nelegală.

Potrivit asociației, o astfel de măsură ar putea încuraja abandonul, infracțiune sancționată prin lege, iar autoritățile ar fi trebuit să gestioneze punctual cazurile extreme, nu să impună o restricție generală pentru toți iubitorii de animale.

„Am luat legătura cu un avocat și săptămâna viitoare vom demara procedurile pentru contestarea acestei hotărâri în instanță”, au transmis reprezentanții organizației. Aceștia subliniază că nu susțin adunarea unui număr mare de animale într-un spațiu impropriu, însă consideră că situațiile particulare nu pot justifica o regulă care afectează întreaga comunitate responsabilă.

O regulă greu de aplicat și ușor de contestat

Specialiștii subliniază că, dincolo de controverse, aplicarea în practică a acestei limitări pare aproape imposibilă. Poliția Locală nu poate intra în locuințe fără mandat, iar supravegherea proprietarilor atunci când scot animalele afară ar transforma regulamentul într-o adevărată „vânătoare de pisici și câini”, după cum susțin localnicii.

De asemenea, nici colaborarea cu cabinetele veterinare nu ar putea rezolva problema, întrucât autoritățile tot ar fi obligate să verifice animalele direct în locuință pentru a stabili numărul real.

Ce urmează?

Proiectul de hotărâre urmează să ajungă pe masa consilierilor locali. Dacă va fi aprobat, Craiova ar deveni unul dintre puținele orașe din țară cu o limită strictă privind animalele de companie din apartamente. În paralel, Asociația Dreptate pentru Animale pregătește acțiunea în instanță, iar proprietarii de animale așteaptă clarificări privind aplicarea și sancțiunile prevăzute.

Până atunci, rămâne întrebarea majoră: cum poate fi aplicată o regulă care, în practică, pare aproape imposibil de verificat?