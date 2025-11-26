Locuitorii din zona Breaza atrag atenția asupra unor garduri electrice montate în jurul unei cabane, despre care proprietarii spun că ar fi fost instalate pentru a ține la distanță urșii care coboară uneori din pădure. Deși măsura ar avea rolul de a proteja gospodăria, localnicii reclamă că gardul reprezintă un pericol pentru animalele domestice din vecinătate.

Potrivit oamenilor din zonă, unii câini care nu cunosc împrejurimile se lovesc de gardul electric, fiind expuși unui șoc care, deși nu este fatal, poate provoca durere, panică și stres puternic.

„Unii proprietari nu sunt iubitori de animale și nu le pasă că un câine care se plimbă liber sau scapă din curte poate atinge gardul. Vorbim totuși de animale care nu înțeleg pericolul”, spun vecinii.

Proprietarii cabanei susțin că au recurs la această soluție din cauza frevenței tot mai mari a vizitelor urșilor în zonă, un fenomen întâlnit în mai multe localități de la poalele munților. Aceștia afirmă că gardul este montat conform reglementărilor și că tensiunea folosită este una destinată descurajării animalelor mari, nu rănirii lor.

Cu toate acestea, localnicii solicită mai multă responsabilitate și semnalizare clară, pentru ca trecătorii și animalele domestice să nu fie puși în pericol. Ei cer autorităților să verifice legalitatea instalației și să stabilească măsuri de prevenție care să protejeze atât oamenii, cât și animalele.

Pentru a clarifica modul în care funcționează și se comercializează gardurile electrice utilizate tot mai des în zonele cu faună sălbatică, am contactat firma care vinde astfel de sisteme în România. Csaba, reprezentantul societății Sc. Crilfirst Srl, a precizat că rolul companiei este strict acela de distribuitor al echipamentelor de gard electric, fără a realiza montajul sau a superviza utilizarea acestora pe teren.

I-am adresat o serie de întrebări legate de modul de funcționare, măsurile de protecție și responsabilitatea utilizatorilor:

Reporter: Care este motivul principal pentru care ați montat gardul electric și ce tip de animale doriți să țineți la distanță?

Illes Csaba: Clienții care achiziționează astfel de sisteme o fac, în general, pentru prevenirea intrării animalelor sălbatice (ex. urs, mistreț) sau pentru protejarea perimetrelor agricole. Scopul acestor sisteme, conform destinației prevăzute de producător, nu este vătămarea animalelor domestice, ci descurajarea intruziunilor.

Reporter: Ce nivel de tensiune are gardul și cât de sigur este pentru animalele domestice care se pot apropia accidental?

Illes Csaba: Toate produsele comercializate de noi sunt conforme cu Standardul European EN 60335-2-76, care reglementează limite stricte privind energia impulsului.

Deși tensiunea de ieșire este ridicată, energia este controlată și limitată, astfel încât un contact accidental provoacă doar o senzație neplăcută, fără riscuri pentru viața sau integritatea animalelor domestice. Energia impulsului nu poate depăși o valoare considerată sigură pentru oameni și animale domestice. Astfel, chiar dacă tensiunea este mare (pentru a trece prin vegetație, blană etc.), impulsul este scurt și cu energie limitată, neproducând răni. Impulsurile nu pot fi continue. Între două impulsuri trebuie să existe o pauză suficient de lungă ca să se sperie animalul.

Reporter: Ați avut incidente până acum în care câini sau alte animale din zonă s-au lovit de gard?

Illes Csaba:În calitate de distribuitor, nu avem competența și nici obligația legală de a monitoriza utilizarea ulterioară a echipamentelor de către clienți. Conform datelor producătorilor și testelor de conformitate, gardurile electrice certificate nu pot provoca răniri, ci doar un impuls de avertizare.

Reporter: Ce măsuri luați pentru a preveni rănirea animalelor domestice și pentru a informa vecinii despre existența gardului electric?

Illes Csaba: Fiecare echipament este livrat cu instrucțiuni oficiale care prevăd:

montarea obligatorie a plăcuțelor de avertizare – dac ă gardurile electrice se montează de-a lungul unor străzi sau drumuri publice, trebuie marcate la intervale mici cu plăcuțe de avertizare. Plăcuțele de avertizare trebuie să fie vizibile, de culoarea galbenă.

verificarea periodică a sistemului. Responsabilitatea instalării corecte, a marcării vizibile și a informării vecinilor revine în exclusivitate proprietarului terenului, conform normelor europene și legislației naționale în vigoare, a încheiat distribuitorul de carduri electrice.

Problema deschide din nou discuția despre coexistența dintre comunități și fauna sălbatică, dar și despre responsabilitatea proprietarilor atunci când aleg soluții de protecție care pot afecta animalele din jur.