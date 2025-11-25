Oamenii și câinii au 12 gene comune care impresionează știința. Cel mai nou studiu răstoarnă tot ce știai despre comportamentul animalelor

Se spune despre câini că sunt ca stăpânii lor, iar un nou studiu arată că această afirmație este mai adevărată ca niciodată. Experții au descoperit că rasa Golden Retriever și oamenii au gene comune care îi fac mai predispuși la anxietate.

Cercetarea este prima care arată că anumite gene legate de comportamentul canin sunt, de asemenea, legate de trăsături precum depresia și inteligența la oameni .Și ar putea ajuta stăpânii să își înțeleagă și mai bine animalele de companie, mai ales atunci când acestea manifestă un comportament neadecvat.

„Descoperirile sunt cu adevărat izbitoare, oferă dovezi puternice că oamenii și câinii Golden Retriever au rădăcini genetice comune pentru comportamentul lor”, a declarat Dr. Eleanor Raffan de la Universitatea Cambridge. „Genele pe care le-am identificat influențează frecvent stările emoționale și comportamentul la ambele specii”.

Ce spun oamenii de știință

Oamenii de știință au constatat că animalele care manifestă „frică non-socială”, cum ar fi teama sau anxietatea de lucruri precum autobuzele sau aspiratoarele, au o genă care determină sensibilitatea și „consultarea medicului pentru anxietate”. Între timp, o genă legată de „abilitatea de dresaj” la Golden Retriever este asociată cu inteligența și sensibilitatea emoțională la oameni.

Echipa a analizat codul genetic a 1.300 de Golden Retrieveri și l-a comparat cu trăsăturile comportamentale ale fiecărui câine, evaluate printr-un chestionar detaliat adresat proprietarilor.

Acest lucru a dezvăluit gene legate de trăsături precum dresajul, nivelul de energie, frica de străini și agresivitatea față de alți câini. Comparând rezultatele cu o analiză similară efectuată pe oameni, au descoperit că 12 dintre genele acestei rase stau la baza trăsăturilor comportamentale și emoțiilor umane.

O genă, PTPN1, a fost legată de agresivitatea față de alți câini la Golden Retriever și asociată cu inteligența și depresia la oameni. Un alt factor – semnalat la câinii care se temeau de alți câini – influențează, de asemenea, dacă oamenii tind să se îngrijoreze mult timp după ce s-au simțit jenați sau dacă au rezultate educaționale ridicate.

Impact major pentru stăpânii de animale

Echipa de cercetători susține că descoperirile ar putea ajuta proprietarii să înțeleagă lumea emoțională a animalelor lor de companie și să adapteze dresajul sau îngrijirea la nevoile lor.

„Aceste rezultate arată că genetica guvernează comportamentul, unii câini fiind predispuși să considere lumea stresantă”, a declarat autorul principal al studiului, Enoch Alex. „Dacă experiențele lor de viață agravează acest lucru, ar putea acționa în moduri pe care le interpretăm drept comportamente greșite, când, în realitate, sunt în suferință”.

Constatările, publicate în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, ar putea avea implicații și pentru îngrijirea veterinară, a declarat echipa.

Anxietatea câinilor este scrisă în ADN

Înțelegerea faptului că un comportament precum frica la un Golden Retriever, de exemplu, este determinat de o genă legată de anxietatea umană înseamnă că un medicament pentru reducerea anxietății ar putea ajuta. De asemenea, acestea au implicații importante pentru înțelegerea modului în care genele influențează comportamentul câinilor.

„Dacă Golden Retriever-ul tău se ghemuiește în spatele canapelei de fiecare dată când sună soneria, poate ai avea puțin mai multă empatie să știi că e genetic predispus la sensibilitate și anxietate ”, a spus dr. Anna Morros-Nuevo, care a lucrat și ea la studiu.