Ce spune rasa câinelui tău despre personalitatea ta. Cât de mult vă influențați reciproc / Preferințele tale în materie de animale nu sunt întâmplătoare

Potrivit studiilor, câinii preiau anumite trăsături din personalitatea stăpânilor, însă ce se poate spune despre relația dintre trăsăturile de rasă și personalitatea proprietarilor? Dr. Lance Workman de la Bath Spa University din Marea Britanie a realizat un sondaj online în care au fost analizate trăsăturile de personalitate ale stăpânilor de animale, potrivit Animalhealthfoundation.

Labrador

Ai o energie calmă și echilibrată. Oamenii au încredere în tine să îți împărtășească grijile lor. Ești un prieten loial.

Persoanele care dețin câini precum Labradorii și Cocker Spanielii au ieșit mai agreabile și conștiincioase în sondaj. Cei care aleg câini utilitari, precum Bulldogul englez, Shar-Peii sau Chow-Chow, au obținut scoruri mai mari la conștiinciozitate și extroversiune.

Proprietarii de Chihuahua sau Yorkshire Terrier, de exemplu, au fost mai agreabili, mai conștiincioși și mai deschiși către experiențe noi. Cei care au câini precum Ogari sau Beagle sunt mai stabili emoțional (adică mai calmi).

Border Collie

Ești plăcut, inteligent și ai multă energie. Îți place să te menții ocupat cu activități interesante.

Yorkshire Terrier

Faci lucrurile în felul tău și nu ești ușor de influențat. Îți place, de asemenea, să petreci timp cu oamenii, iar schimbările te pot stresa puțin.

Proprietarii de Ciobănești germani au obținut scoruri mai mari la extroversiune. „Dacă sunt extrovertiți, tind să își dorească un câine la fel”, a declarat Dr. Workman.

Terrieri

Stăpânii de câini precum Staffordshire Bull Terrier au câte puțin din fiecare trăsătură, fără ca vreuna să iasă în evidență.

Câini de lucru

Proprietarii de rase precum Schnauzeri sau Dobermani nu au trăsături de personalitate care să se remarce în sondaj.

Rottweiler

Poți părea dur la exterior, dar în adâncul sufletului ai o inimă bună. Ești puternic, rezilient și devotat celor dragi.

Pug

Ești jucăuș și ai un simț al umorului foarte dezvoltat. Preferi să petreci timpul acasă, relaxându-te alături de cei dragi, în loc să fii activ în aer liber.

Boxer

Ai un simț al umorului excelent și, cel mai adesea, îi faci pe ceilalți să râdă datorită glumelor tale și bucuriei de a trăi. Ești o persoană deschisă, transparentă și autentică.

Schnauzer

Nu ai dificultăți în a-ți exprima opiniile. Poți fi destul de îndrăzneț uneori și nu îți faci prea multe griji dacă ceilalți nu sunt de acord cu tine.

Dalmațian

Îți place să încerci lucruri noi și ești mereu în căutarea următoarei activități interesante. Ești motivat de aventură.

Ciobănesc german

Ești activ și îți place să transpiri. S-ar putea să iubești antrenamentele fizice, dar preferi să le faci împreună cu alți oameni. Ești o persoană de încredere și loială.

Bulldog

Ești destul de relaxat și calm, dar reacționezi dacă cineva te tratează incorect. Îți place să petreci timp cu prietenii și familia. Te bucuri de lucrurile simple în viață și nu ești materialist.

Husky

Ești o persoană determinată și nu ai nicio problemă să îi conduci pe ceilalți. Să stai acasă nu este pentru tine, preferi timpul petrecut în aer liber.

Pitbull

Ești adaptabil și poți fi blând sau dur, în funcție de situație. Nu îi judeci pe ceilalți, chiar dacă unii oameni te critică.

Cavalier King Charles Spaniel

Ești mai degrabă introvertit, dar asta nu înseamnă că îți place singurătatea. De fapt, preferi compania prietenilor apropiați și a familiei.

Rezultatele au relevat corelații între tipul de câine și personalitatea proprietarului. Persoanele care dețin rase de turme sau utilitare sunt cele mai extrovertite. Stăpânii de câini de vânătoare sunt cei mai agreabili. Cele mai stabile persoane din punct de vedere emoțional au Beagle.