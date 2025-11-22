Un incident neplăcut a avut loc vineri, în jurul orei 15:00, în localitatea Ijdileni, județul Galați, unde mai mulți câini de rasă metis au pătruns într-o gospodărie și au atacat păsările de curte ale unei femei. Proprietara, speriată de cele întâmplate, a sunat imediat la 112 pentru a cere ajutorul autorităților.

Intervenția jandarmilor și sancționarea proprietarului

La sosirea echipajului de jandarmi, unul dintre câini se afla încă în interiorul curții, în timp ce ceilalți fuseseră văzuți retrăgându-se spre gospodăria vecină. Animalul rămas a reușit să fugă printr-o spărtură din gard, însă jandarmii au intervenit rapid și au blocat zona vulnerabilă dintre proprietăți pentru a preveni o nouă intrare.

În urma verificărilor, jandarmii au identificat și proprietarul câinilor, un vecin al femeii păgubite. Deși acesta nu era acasă în acel moment, a fost sancționat cu o amendă de 500 de lei pentru lipsa măsurilor necesare care ar fi putut împiedica atacul canin.

Jandarmeria Galați reamintește tuturor proprietarilor de animale importanța supravegherii și asigurării unor împrejmuiri corespunzătoare, astfel încât animalele să nu poată ieși din curte și provoca pagube. Totodată, instituția îi încurajează pe cetățeni să anunțe rapid autoritățile în situații care pot pune în pericol persoane, bunuri sau alte animale.

Un minim de atenție și responsabilitate poate preveni astfel de incidente și poate contribui la siguranța comunității.