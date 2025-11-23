Pompierii au salvat 15 câini dintr-un incendiu produs la Ploieşti. Din păcate, o pisică şi alţi 5 câini nu au supraviețuit

Pompierii de la ISU Ploieşti au reuşit să salveze 15 câini dintr-un incendiu care a avut loc duminică, într-o locuinţă din Ploieşti, scrie Agerpres.

15 câini salvați din incendiu

“În această dimineaţă, în jurul orei 04:00, am fost solicitaţi să intervenim pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la o locuinţă din municipiul Ploieşti, pe strada Căliman. La locul indicat au fost mobilizate, de urgenţă, 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autocisternă şi o ambulanţă SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la o locuinţă, pe o suprafaţă de cca. 100 mp, pompierii depunând eforturi pentru împiedicarea propagării acestuia la vecinătăţi. Pompierii au reuşit să localizeze incendiul şi, astfel, nu au existat alte construcţii afectate. Evenimentul nu a fost soldat cu victime omeneşti. Pompierii au reuşit să salveze 15 câini din respectiva gospodărie. O pisică şi alţi 5 câini au fost găsiţi decedaţi”, potrivit ISU Prahova.

Incendiul a fost lichidat, iar pompierii lucrează pentru înlăturarea efectelor negative ale acestuia şi pentru stabilirea cauzei probabile a focului.

