Pisică salvată dintr-o fântână de 7 metri, adoptată de pompierii din Adjud (FOTO)

Claudiu Surmei 29 ianuarie 0 comentarii
Un pompier din Adjud scoate o pisică dintr-o fântână Sursa foto: ISU Vrancea

Un incident a avut loc în municipiul Adjud, unde o pisică fără stăpân a ajuns într-o situație extrem de periculoasă după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 7 metri. Fără nicio posibilitate de a se salva singură, micuța felină depindea complet de intervenția umană.

Pompierii din Adjud au intervenit rapid

După apelul la numărul unic de urgență 112, un echipaj de pompieri din Adjud s-a deplasat la fața locului cu o autospecială de stingere dotată cu accesorii pentru salvare. Intervenția a fost una delicată, necesitând atenție și experiență pentru a evita rănirea animalului.

Pisica a fost scoasă în siguranță din fântână

Pompierii au coborât în fântână și au reușit să recupereze pisica. Din fericire, aceasta nu a suferit răni. Deși speriată, felina era în stare bună, iar salvarea s-a desfășurat fără incidente.

O pisică fără stăpân și-a găsit o nouă familie

Pentru că pisica nu avea proprietar, povestea nu s-a încheiat odată cu intervenția. Impresionați de situația ei, pompierii au decis să o adopte și au dus-o în subunitate. Acolo, animalul a primit îngrijire, hrană și un culcuș cald, dar mai ales afecțiunea unei echipe care a transformat salvarea într-un gest de suflet.

Sursa foto: ISU Vrancea

