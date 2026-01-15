Rață captivă pe lacul înghețat, cu penele îngreunate de sloiuri, salvată de pompierii din Tulcea. Pasărea a primit cazare la sediul ISU Delta (VDEO)

Nu toate intervențiile pompierilor sunt despre incendii sau situații extreme, dar toate au la bază grija pentru viață. Pe Lacul Ciuperca din municipiul Tulcea, o rață și rățoiul ei au rămas blocați între bucățile de gheață. După apelul primit la numărul unic de urgență 112, pompierii militari din cadrul Detașamentului Tulcea au pornit spre ei.

Misiune de salvare inedită pentru pompieri

O raţă prinsă în sloiurile de pe lacul Ciuperca a fost salvată, miercuri, 14 ianuarie 2026, de către pompieri, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta, relatează Agerpres.

Intervenţia a fost solicitată la numărul unic de urgenţă 112 pentru două păsări, dar rățoiul a reuşit să se elibereze până când au ajuns salvatori.

Rață blocată între bucățile de gheață

„Răţoiul a reuşit să se elibereze din apa îngheţată. Raţa însă a rămas pe gheaţă, cu penele îngreunate de sloiuri, fără puterea de a se ridica. Intervenţia pompierilor a venit la timp. Au ajuns la ea şi au salvat-o, prevenind un deznodământ trist”, a transmis ISU Delta.

Pasărea a stat la sediul ISU Delta, la adăpost, până și-a recăpătat puterile, apoi a fost dusă înapoi în mediul său natural, potrivit Monitorul de Galați: „Pentru că gheața prinsă de penaj îi punea viața în pericol, colegii noștri au decis să o aducă la sediul inspectoratului, unde va fi ținută la adăpost, până își va recăpăta puterile, urmând să fie dusă înapoi, la rățoiul ei, acolo unde îi este locul”.

