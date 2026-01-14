O postare publicată recent pe Facebook de deputatul Aurora Tașică-Simu a stârnit reacții puternice în rândul iubitorilor de animale. În mesajul său, parlamentarul susține că „mii de animale sunt în pericol de moarte în adăposturile din România”, din cauza temperaturilor scăzute și a condițiilor improprii.

Un mesaj viral pe Facebook, cu acuzații grave

„Ceea ce pentru noi înseamnă un disconfort termic, pentru câinii închiși în «adăposturi» înseamnă o moarte lentă și chinuitoare”, afirmă deputatul, invocând mesaje primite de la salvatori de animale din întreaga țară.

Postarea descrie situații extreme: pui uzi, expuși direct frigului, câini bătrâni sau bolnavi ținuți pe ciment rece și lipsa completă a paielor sau a materialelor izolante.

Situație generalizată sau cazuri punctuale?

Deși mesajul are un puternic impact emoțional, specialiștii în protecția animalelor atrag atenția că realitatea din adăposturile din România este neuniformă. Există, într-adevăr, adăposturi unde condițiile sunt deficitare, însă nu toate funcționează în afara legii.

Generalizarea ideii că „mii de animale” se află în pericol iminent de moarte poate induce panică și poate pune sub aceeași etichetă adăposturi publice și private care respectă normele minime de bunăstare. În lipsa unor date oficiale centralizate sau a unor rapoarte recente de control, amploarea exactă a fenomenului rămâne dificil de cuantificat.

Ce spune legea despre bunăstarea animalelor din adăposturi

Deputatul Aurora Tașică-Simu invocă Legea 205/2004 privind protecția animalelor, afirmând că situațiile descrise ar reprezenta „tortură și cruzime”.

Într-adevăr, legislația românească prevede obligația asigurării:

unui adăpost corespunzător,

protecției împotriva intemperiilor,

accesului la hrană și apă,

îngrijirii animalelor vulnerabile (pui, bătrâni, bolnavi).

Nerespectarea acestor obligații este sancționabilă, iar responsabilitatea revine administratorilor adăposturilor, sub supravegherea autorităților competente.

Adresă oficială către ANSVSA și cereri urgente

În postare, deputatul anunță că a transmis o adresă oficială către conducerea ANSVSA, solicitând intervenție de urgență și măsuri concrete pentru perioada de ger.

„Statul român are obligația să garanteze bunăstarea acestor animale pe care le ține captive”, subliniază Aurora Tașică-Simu.

Printre măsurile cerute se numără:

asigurarea imediată a paielor și a materialelor izolante,

protejarea animalelor de umezeală și curenți de aer,

separarea și protecția specială a animalelor vulnerabile,

intensificarea controalelor în adăposturile cu risc ridicat.