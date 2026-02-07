Câini specializați în braconaj, alături de o echipă de salvatori din Indonezia. Împreună luptă pentru protejarea unei specii rare de rinoceri

Doi câini specializați în combaterea braconajului au fost aduși să colaboreze cu o echipă de conservatori însărcinați cu protejarea unei specii rare de animal.

Câini specializați în braconaj, alături de o echipă de salvatori

International Fund for Animal Welfare împreună cu Jakarta Animal Aid Network din Indonezia colaborează pentru a antrena o echipă canină pentru misiuni de braconaj și urmărire a traficului de animale. În acest caz este vorba despre protejarea rinocerului javanez, o specie rară și una dintre cele mai în pericol de pe planetă.

Directorul tehnic K9 al IFAW, Frederic Chappée, conduce antrenamentul câinilor Jasper și Rocky, ambii din rasa Malinois belgian. Aceștia se vor alătura lui Rimba în urmărirea braconierilor, urmărindu-le mișcările și detectând capcane sau arme lăsate pe drum.

„Nu poartă pelerine. Au doar un nas umed, o coadă din care dau și un talent extraordinar pentru protejarea biodiversității. Acești câini reprezintă un atu strategic în combaterea braconajului, în special în Parcul Național Ujung Kulon, unde supraviețuirea ultimilor rinoceri din Java este în joc”, a explicat Chappée, potrivit ifaw.org.

Misiunea de salvare, jocul preferat al echipei canine

Rimba, în vârstă de cinci ani, face parte din echipă din 2024 și este cel mai experimentat, ajutând la detectarea nenumăratelor capcane pentru rinoceri. Pe de altă parte, Rocky este cel mai tânăr câine din echipă. Anterior, el suferise de sindromul canisei, fiind îngrozit de lumea exterioară. După luni de dresaj și răbdare, instructorul său, împreună cu echipa, au reușit să îl transforme pe Rocky într-un animal fericit și încrezător.

Jasper este cel mai nou membru al echipei. Îi place să urmărească și să caute prin pădure, având deja parte de un mare succes prin găsirea unei echipe de braconieri.

„Pentru câini, este un joc. Le place să caute în timp ce salvează și protejează una dintre cele mai rare specii din lume. Sunt extrem de mândru de această unitate. Echipa lucrează în condiții foarte dificile pe teren și este atât de dedicată formării unei unități anti-braconaj puternice. Este prima unitate anti-braconaj din Indonezia și și-a dovedit deja importanța prin descoperirile de pe teren”, a mai spus Frederic Chappée.

