O organizație caritabilă, care ajută stăpânii cu dizabilități să își transforme câinii în animale de asistență, face apel la bunătatea oamenilor să doneze bani. Suma de care are nevoie pentru a-și continua misiunea

O organizație caritabilă, care ajută adulții cu dizabilități fizice să își dreseze propriul câine de companie pentru a deveni animal de asistență, a prelungit perioada de strângere de fonduri pentru a rămâne deschisă. Are nevoie de 100.000 de lire sterline pentru a-și continua misiunea eroică.

Dog Aid, cu sediul în Shrewsbury, a declarat că are nevoie de ajutor deoarece, la fel ca multe alte organizații caritabile mici, s-a lovit de costuri mari și diminuarea granturilor și donațiilor, transmite BBC.

Când a lansat apelul luna trecută, și-a stabilit termenul limită 15 noiembrie pentru a strânge banii, dar acum a prelungit acest termen până la 15 ianuarie.

Directorul Belinda Johnson susține că organizația caritabilă a strâns deja 45.000 de lire sterline și că a fost „uluită de generozitatea oamenilor” până acum.

De la înființarea Dog Aid în 1996, aceasta a ajutat 476 de persoane cu dizabilități să „își dreseze câinii și să își îmbunătățească viața”. Organizația caritabilă are cinci angajați și ajută persoanele cu dizabilități fizice să își dreseze propriile animale de companie.

Johnson este „optimistă și încrezătoare” că se va strânge toată suma de 100.000 de lire sterline și este emoționată că organizația caritabilă „a primit un sprijin imens din partea comunităților din Shropshire”. Aceasta speră că oamenii ar putea fi motivați să doneze mai mult cu ocazia sărbătorilor de iarnă.