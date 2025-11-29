Abandonat și legat de copac, fără mâncare și apă, Pepperoni Pizza Slice încă așteaptă să fie adoptat la 200 de zile după ce a fost salvat. Câinele are nevoie de o familie iubitoare și înțelegătoare

Un câine legat de un copac, fără hrană și apă, încă își caută un cămin iubitor, la 200 de zile după ce a fost salvat. Numit Pepperoni Pizza Slice, pentru că adoră pizza, patrupedul în vârstă de cinci ani a fost descoperit legat de un copac cu o frânghie scurtă, în pădure. Nu avea niciun bilet, nicio provizie și exista riscul să moară de foame și sete dacă nu era găsit la timp.

Pepperoni Pizza Slice a fost părăsit de familie în pădure

Potrivit centrului de salvare care l-a preluat, povestea lui este departe de a fi simplă, iar calvarul prin care a trecut l-a făcut temător și reactiv în fața străinilor.

„A fost lăsat suficient de mult timp încât să învețe că, atunci când strigi, nu ești întotdeauna auzit”, a declarat un purtător de cuvânt al Societății Umane Watauga. „Nu are încredere ușor și are nevoie de timp pentru a se simți în siguranță. E genul de câine care privește din cealaltă parte a camerei înainte să îndrăznească să se apropie”, a mai spus acesta.

Ce condiții trebuie să îndeplinească noii stăpâni

Adăpostul susține că Pepperoni are nevoie de o casă fără copii și alte animale de companie, iar adoptatorul trebuie să aibă experiență: „Fără haos, zgomot și mișcări bruște. Îi trebuie spațiu, răbdare și pe cineva care înțelege că vindecarea nu urmează un program”, notează Newsweek.

Totuși, odată ce Pepperoni permite unei persoane să se apropie de el, devine un câine loial, jucăuș și extrem de atent: „Ce câine minunat se ascunde sub toate îngrijorările”, a relatat un voluntar. „Își cunoaște comenzile, merge frumos în lesă și ascultă din toată inima. Face progrese constante în dresajul cu botnița. Permite să-i fie atinse urechile, coada și labele. Așa știm că există speranță și că altcineva ar putea deveni familia lui”.

De 200 de zile așteaptă să fie adoptat

Centrul de salvare avertizează însă că adopția lui nu va fi rapidă: va necesita mai multe vizite, multă răbdare și înțelegere: „Dar dacă ești genul de persoană care vede frumusețea din spatele dezordinii emoționale și dacă știi că încrederea câștigată este cea mai puternică, atunci Pepperoni ar putea deveni o experiență unică în viață”.

Pepperoni Pizza Slice se află în grija Societății Umane Watauga din Carolina de Nord, SUA, din 13 mai 2025. Și încă speră ca persoana potrivită să-i vadă caracterul loial care îl definește.