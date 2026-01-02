O mare tragedie s-a transformat într-un record mondial. Cum o fiică îndurerată a ajuns să vaccineze mii de câini în zonele cele mai afectate din Asia / Misiunea ei este de a eradica rabia până în 2030

O tânără și soțul ei au imunizat mii de câini în Cambodgia, după ce mama ei a murit fulgerător în vara anului 2025. „Niciodată nu te gândești că ți se va întâmpla ție”, susține Robyn Thomson, potrivit The Guardian.

Moartea mamei a inspirat o misiune de vaccinare a câinilor din Asia

Mama lui Robyn, Yvonne Ford, nu dăduse semne de boală în lunile de după întoarcerea din vacanța din Maroc, în februarie. Vorbise de bine despre țară și locuitorii ei și o recomandase pentru viitoarele escapade. Nu își dăduse seama că o interacțiune aparent inofensivă cu un cățeluș în timp ce stătea la soare ar provoca atât de multe daune.

Semnele bolii lui Yvonne au rămas latente până în iunie, când a început să aibă simptome asemănătoare gripei. Durerile de cap și febra care au urmat s-au agravat rapid, iar femeia în vârstă de 59 de ani și-a pierdut curând capacitatea de a merge sau de a mânca.

Robyn, de profesie asistentă medicală, nu știa ce îi cauza boala mamei sale, nici medicii ei. Până când a fost internată în spital și diagnosticată cu rabie, nimeni nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața lui Yvonne.

„Nu părea real”, a spus Robyn. „Îmi amintesc că m-am gândit că trebuie să fie altceva, nu fusese mușcată sau atacată”.

Promisiune făcută în memoria mamei

Când Yvonne a murit pe 11 iunie , a devenit a șaptea persoană din anul 2000 încoace care a murit în Regatul Unit din cauza rabiei, un virus transmis prin salivă care provoacă inflamații ale creierului. În afara Angliei, însă, aproximativ 60.000 de persoane mor din cauza rabiei în fiecare an, virusul dovedindu-se aproape mereu fatal odată ce apar simptomele. În memoria mamei sale, Robyn a jurat să reducă acest număr la zero până în anul 2030.

Primul pas: voluntariat cu Mission Rabies

Yvonne, originară din Barnsley, a murit în spitalul din Sheffield. „Au o secție specializată în boli infecțioase, iar unul dintre consultanții de acolo îl cunoaște pe directorul general de la Mission Rabies. M-a contactat și m-a întrebat dacă sunt interesată să fac ceva cu grupul lor, iar eu am spus pur și simplu că da. Am simțit că trebuie să fac ceva”.

În parteneriat cu Mission Rabies, Robyn s-a angajat să călătorească în străinătate și să imunizeze câinii în țările în care boala este răspândită.

Deoarece „sunt în celălalt capăt al lumii, oamenilor nu le pasă atât de mult, nu o vezi în ziare sau la televizor pentru că nu afectează oamenii de aici, ci pe alții și de aceea facem asta”, a punctat britanica.

Record de animale vaccinate într-o zi

Prima oprire a fost Cambodgia, unde ea și soțul ei, Andrew, au făcut voluntariat în octombrie. Scopul, spune cuplul, este de a imuniza 70% din populația locală de câini, ceea ce ar trebui să rupă ciclul transmiterii de rabie.

„A devenit o competiție să vedem cine poate vaccina cei mai mulți câini”, a spus Robyn, care nu-și amintește cine a câștigat. „E cam neclar, pentru că am vaccinat atât de mulți. Anul acesta (n.r. – 2025) aveam un obiectiv de 10.000 de câini într-o singură zi, lucru pe care l-am atins și este un record pentru cei mai mulți câini vaccinați vreodată într-o singură zonă”.

Ce planuri de viitor au

Planul cuplului de a vizita Malawi în 2026 depinde de strângerea de fonduri, dar Robyn speră că, în memoria mamei sale, vor reuși.

„Mi-ar plăcea să fie un lucru pe care îl facem în fiecare an, ajutând oameni diferiți de fiecare dată. Vreau să transform ceea ce s-a întâmplat într-un lucru pozitiv și să ajut oameni ca mama”.

Luke Gamble, directorul executiv al Mission Rabies, care a contactat-o ​​prima dată pe Robyn, a lăudat munca depusă de cei doi soți: „Atât Robyn, cât și Andrew au fost o inspirație pentru noi toți. Au muncit neobosit pentru organizația caritabilă. Nu este o muncă ușoară, e vorba de a merge din ușă în ușă, din zori până în amurg, pe căldură intensă, pentru a ajunge la fiecare câine. Le sunt foarte recunoscător și tuturor celorlalți voluntari minunați care fac acest lucru posibil”.