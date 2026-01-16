Cățel salvat de pompieri din incendiu. Patrupedul trăiește datorită paramedicului SMURD, care i-a acordat primul ajutor: „În situații de urgență, animalele de companie sunt la fel de vulnerabile ca oamenii”

Un cățel a fost salvat, joi, 15 ianuarie 2026, de către pompieri în timpul unui incendiu izbucnit într-o bucătărie din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Patrupedul a fost găsit de echipajele de intervenție și evacuat imediat din zona afectată.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Intervenție rapidă pentru salvarea unui cățel din incendiu

Un paramedic SMURD i-a acordat primul ajutor, administrându-i oxigen, și după câteva minute, cățelul a început să respire, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ulterior, animalul a fost preluat de un medic veterinar pentru îngrijiri de specialitate. Pompierii au subliniat, încă o dată, importanța intervenției rapide și a grijii față de toate viețuitoarele aflate în pericol.

Autoritățile avertizează că, în situații de urgență, animalele de companie sunt la fel de vulnerabile ca oamenii:

„Cățelul din imagine a fost victima unui incendiu, fiind găsit de pompieri în timpul intervenției și evacuat imediat din zona afectată. Un paramedic SMURD i-a acordat primul ajutor, administrându-i oxigen, iar după câteva minute animalul a început să respire. Ulterior, cățelul a fost preluat de un medic veterinar pentru îngrijiri de specialitate.

Întreaga intervenție a avut loc astăzi (n.r. – joi, 15 ianuarie/9, în timpul stingerii unui incendiu izbucnit într-o bucătărie din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Datorită reacției rapide a echipajelor, pagubele au fost limitate considerabil, iar viața unui suflet nevinovat a fost salvată. În situații de urgență, animalele de companie sunt la fel de vulnerabile ca oamenii. Felicitări colegilor noștri pentru profesionalism, empatie și pentru faptul că nu lasă pe nimeni în urmă!”, a scris IGSU România pe rețelele sociale.

Reacția internauților

Iubitorii de animale au reacționat imediat la postarea salvatorilor, mulți felicitând profesionalismul și empatia echipajelor. „Toată stima!”, „Respect!”, „Well done!” au fost câteva dintre comentariile lăsate de cetățeni în mediul online.

Vezi și VIDEO EXCLUSIV | Mamă pentru 180 de animale pe care nimeni nu le mai vrea. Drama doamnei Clementina care trebuie să aleagă zilnic între pastilele ei și mâncarea animalelor: „Poate că eu sunt ultima lor șansă”