Medicii veterinari șochează proprietarii animalelor de companie: Lucrurile comune care sunt toxice pentru câini. Clipul a adunat aproape 10 milioane de aprecieri (VIDEO)

Medicii veterinari de la un spital din Canada șochează proprietarii animalelor de companie printr-un clip în care dezvăluie lucrurile comune ce sunt, de fapt, toxice pentru câini. Clipul postat pe TikTok a adunat aproape 10 milioane de aprecieri și zeci de mii de comentarii și distribuiri.

Medicii veterinari șochează: lucrurile comune care sunt toxice pentru câini

Un stăpân de câine probabil că nu ar crede vreodată că o bucățică de ciocolată sau unele legume sau fructe i-ar putea face rău animalului său. Interesant este, însă, că unele dintre cele mai comune alimente pot fi foarte periculoase pentru blănoșii preferați.

n clipul postat pe pagina de TikTok a spitalului, o colegă merge prin saloane și își pune colegii să spună un lucru ce este toxic pentru câini. Răspunsurile cu siguranță au uimit, lucru dovedit chiar de comentariile lăsate la clip.

Primul răspuns a fost „ibuprofen”, substanță care, potrivit MedVet, poate deveni toxic în cantități neglijate. O altă persoană a spus avocado, și se poate înțelege de ce acest aliment poate fi toxic. Centrul de Control al Otrăvirilor Animale a explicat că frunzele, fructele, semințele și coaja de avocado conțin persină, o toxină fungicidă care poate provoca probleme gastrointestinale câinilor.

Ce nu este bine să mănânce animalele de companie

Și ciocolata este pe lista lucrurilor toxice pentru câini. De asemenea, și guma de mestecat și orice conține xilitol poate fi toxic pentru animalul de companie. Alte alimente surprinzătoare sunt strugurii, usturoiul sau ceapa.

„Asigurați-vă că faceți cercetări înainte de a-i da câinelui dumneavoastră hrană nouă și contactați medicul veterinar dacă intră în contact cu ceva ce nu ar trebui”, au scris reprezentanții spitalului în descrierea clipului ajuns viral.

Printre comentarii se numără unele lăsate de stăpâni ce le oferă câinilor or exact aceste alimente. Ba mai mult, unii blănoși chiar adoră să mănânce struguri sau usturoi.

„Stai…Usturoi? Noi ne hrănim câinii cu pâine cu usturoi de ani și o iubesc!”, „Câinele soțului meu a mâncat probabil mai multă ciocolată decât am mâncat eu”, „După ce am văzut asta sunt convins că al meu câine este invincibil”, „Eu știind că ai mei câini le-au mâncat pe toate, mai puțin ibuprofen”, sunt doar câteva dintre cele peste 62.000 de comentarii de la postare.

De menționat este totuși faptul că aceste alimente devin toxice doar în cantități mari. Dacă se întâmplă consumul accidental nu este niciun motiv de îngrijorare.

