Chris Keating, un bărbat din Nebraska, SUA, și-a dus rottweiler-ul german la veterinar, după ce a fost bolnav mai multe săptămâni la rând. În ciuda intervențiilor medicale, Rush, câinele lui Chris, a murit. Acum, familia dă vina pe autoritățile care s-au ocupat de stropirea cu pesticide.

Cum a ajuns câinele Rush să fie expus la pesticide

Omaha Public Power District (OPPD) este o companie publică de utilități electrice din statul Nebraska, care s-a ocupat întotdeauna și de stropirea cu pesticide a străzilor. Chris Keating a declarat pentru Fox5vegas că toate familiile erau anunțate înainte să fie administrate pesticidele pe străzi. Anul acesta, nu au fost notificați. Sediul clădirii Omaha Public Power District a fost construită în vecinătatea casei lui Chris, însă au fost vecini buni. Până în prezent.

Neștiind că iarba era stropită cu substanțe toxice, Chris și-a lăsat câinele să se joace liber prin curtea casei. Camerele de supraveghere instalate în apropierea locuinței lui Chris arată că gardul din jur avea margini verzi, iar petice de iarbă deveniseră maro. După mai multe cercetări, s-a aflat că reprezentanții firmei de electricitate au dat cu prea mult spray, acesta ajungând și pe cușca lui Rush.

Observând că Rush este din ce în ce mai bolnav, Chris l-a dus imediat la veterinar pentru îngrijiri. Medicul a decis să-i scoată splina câinelui, o procedură pe care a mai făcut-o în trecut și care nu a afectat viața vreunui animal. „Sunt veterinar de 23 de ani și toți câinii care au avut splina scoasă au trăit o viață lungă și fericită”, a precizat doctorul Luke Berglund.

Deși doctorul Berglund l-a ținut sub observație pe Rush, i-a făcut transfuzii de sânge și i-a administrat tratamente, câinele a fost eutanasiat după o lună de suferință. „Am iubit cățelul acela, a fost precum copilul meu.”, a declarat Chris Keating.

Nu există o dovadă clară care să lege moartea lui Rush de infestarea cu pesticide. „Sunt multe lucruri care pot provoca boli autoimune la animale. Nu spun că acești compuși chimici au făcut asta, dar e destul de ciudat că toate aceste lucruri au început să se întâmple după ce au stropit cușca câinelui.”, a spus doctorul.

Chris a depus o plângere la Omaha Public Power District, pentru a-i fi decontate cheltuielile medicale, dar și pentru pierderea veniturilor. Familia lui Rush primea un venit pe urma câinelui, care era dus de câteva ori pe an pentru a avea pui. Cu toate acestea, stăpânii lui spun că Rush era parte din familie și nu-i interesează banii pe care-i aveau.

Familia cere dreptate: autoritățile promit schimbări

Un purtător de cuvânt al OPPD a declarat că lucrează în prezent la o înțelegere cu familia lui Rush, spunând că nu este timp pentru o investigație. „Gândurile noastre se îndreaptă către domnul Keating. Știm cât de greu este să pierzi un animal de companie iubit. Am vorbit cu el și colaborăm pentru a găsi o soluție. OPPD își revizuiește procedurile de gestionare a vegetației pentru a ne asigura că luăm în considerare cu atenție bunăstarea animalelor de companie din comunitățile noastre.”, a menționat purtătorul de cuvânt într-un comunicat de presă.

