Animale salvate din orașul pe cale să se prăbușească. Lacrimi și disperare în Sicilia, unde pompierii intervin în casele amenințate de alunecări de teren: „Am pierdut totul”

Localnicul Pino Terzo Di Dio a plâns în timp ce pompierii îi scoteau papagalii din casa izolată de inundațiile care au afectat masiv Sicilia din Italia. Acestea sunt cele mai recente animale de companie salvate de pompieri din sutele de case evacuate în orașul sicilian Niscemi, după ce o porțiune de deal lungă de patru kilometri s-a prăbușit.

Alunecările de teren pun în pericol și viața animalelor

„Sunt speriați”, a declarat Di Dio despre papagalii săi, patru nimfe și un peruș.

Orașul, construit pe un teren instabil, a fost afectat de furtuna care a lovit sudul Italiei săptămâna trecută. Nu există decese sau răniți în urma alunecării de teren de duminică, dar experții spun că golful s-ar putea extinde atunci când va ploua din nou, scrie TPI Media Group.

„Am pierdut totul”

Localnicii au stat la coadă la un punct de comandă al serviciilor de pompieri, chiar în afara „zonei roșii” evacuate, cu risc ridicat, pentru a da o mână de ajutor la salvarea animalelor de companie sau a bunurilor personale, de la documente importante la lenjerie intimă curată.

Unii stăpâni își hrănesc animalele, dar le lasă unde sunt, pentru că nu au unde să le ducă. Di Dio, în vârstă de 53 de ani, a spus că se mută la prieteni.

„Au trecut patru zile de când abia dacă m-am spălat. Miros a capră, dar e în regulă”, a spus el.

Toată atenția lui era îndreptată asupra păsărilor galbene și gri, cu vârste cuprinse între șapte și 13 ani, și asupra locului unde vor merge acestea acum.

„Să sperăm că cineva cu inimă bună va avea grijă de ei (n.r. – papagali). Important este să-i trateze bine”, a spus el. „Nu am casă, am pierdut totul”, a continuat acesta.

Operațiune de salvare pentru câini, pisici și papagali

Pompierul Franco Turco a declarat că echipele de intervenție au salvat „destul de mulți câini, pisici și acum papagali”. Echipa a încercat să salveze caii de pe câmp, unde fisurile adânci cauzate de alunecarea de teren îngreunau accesul.

Între timp, aproximativ 24 de pompieri au efectuat 80 de misiuni pentru a recupera bunuri în zona roșie, care se întinde pe o distanță de 150 de metri de faleza stâncii. Dar nici măcar ei nu intră în zona tampon de 50 de metri dinaintea marginii.

Unii locuitori „au plâns, ne-au îmbrățișat”, a relatat el.

În aceeași clădire în care se aflau papagalii lui Di Dio, o femeie care a dorit să nu-și dezvăluie numele a scos din casă un cărucior de cumpărături și pungi negre de plastic pline cu lucruri personale și le-a aruncat pe stradă. În brațe avea o statuie din ceramică a Fecioarei Maria, care stătuse odată la piciorul scărilor ei.

„Fie ca Madonna să ne ajute”, a transmis ea.