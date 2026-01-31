Ocazie specială să adopți un câine: Cinci căței de la ASPA participă la avanpremiera comediei „Efectul Pufi” și își caută stăpâni: „Poate chiar își vor găsi o familie” (FOTO)

Iubitorii de animale și nu numai au un motiv în plus să meargă la cinema în următoarea perioadă. Din 6 februarie, pe marile ecrane va rula „Efectul Pufi”, prima comedie românească inspirată de universul cățeilor. Până la premiera oficială, spectatorii pot lua parte la avanpremiera de marți, 3 februarie, la Cinemax Veranda Mall, la care vor participa cinci căței din adăposturile ASPA.

Cățeii de la ASPA, vedetele avanpremierei „Efectul Pufi”

ASPA transmite pe rețelele sociale că cei cinci căței, care vor fi prezenți la gală, se vor bucura de atenția cinefililor și de atmosfera festivă, iar organizatorii speră ca apariția lor să aibă un impact dincolo de covorul roșu. Unii dintre ei ar putea chiar să-și găsească o familie, pentru că filmul susține activ adopția și grija față de animalele fără stăpân.

„5 căței ASPA vor fi prezenți la avanpremiera de gală a filmului Efectul Pufi – Filmul, marți, 3 februarie, la Cinemax Veranda Mall! Blănoșii se vor bucura cu siguranță de atmosfera de gală și de atenția participanților, iar unii dintre ei poate chiar își vor găsi o familie.

Efectul Pufi te învață despre iubire… de oameni, de căței, de mâncare, de filme! Noi sperăm că te va motiva să oferi o șansă unui câine din adăposturile ASPA, continuând astfel tradiția începută de Pufi, cățelul care a inspirat întreaga poveste și care a fost, la rândul său, salvat și iubit”, a transmis Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București.

O comedie despre iubire și adopție

Povestea comediei este inspirată de un cățel real, Pufi, salvat și iubit, care a schimbat viața oamenilor din jurul lui și a dat naștere acestui proiect cinematografic.

Filmul urmărește povestea unui personaj care descoperă, într-un mod amuzant și neașteptat, cât de mult succes poate avea în viața personală cu ajutorul unui câine. Dincolo de situațiile comice și replicile savuroase, „Efectul Pufi” transmite că adopția unui animal îți poate schimba viața în bine.

Interviu cu actrița Gabriela Marin

Actrița Gabriela Marin, unul dintre personajele centrale ale producției, a vorbit într-un interviu pentru Pets&Cats despre experiența filmărilor și despre mesajul lungmetrajului.

Reporter: Cum ai primit propunerea să joci în acest film?

Gabriela Marin: Cu mare bucurie, mai ales când am citit scenariul și am văzut cât este de amuzant. Știam de la început că o să iasă un produs bun, mai ales că nu sunt la prima colaborare cu regizorul Kiki Cristian Vasilescu și cu casa de producție East Movies. Anterior, mai făcuserăm împreună un scurtmetraj foarte apreciat în festivaluri.

Reporter: Ce este deosebit la acest film?

Gabriela Marin: Filmul are un text foarte bine scris, are comic de situație, comic de limbaj, însăși ideea de la care a pornit filmul este foarte originală (faptul că poți să ai succes la femei dacă adopți un câine) însă ca orice film bun, are mai multe straturi pentru fiecare nivel de înțelegere. Și dacă treci de primul strat, respectiv cel amuzant, vei descoperi că adopția unui animăluț și apariția lui în viața ta îți poate lumina și schimba viața într-un mod foarte pozitiv. Filmul este de fapt un îndemn pentru a face mai mult bine, și făcând bine pentru simpaticii blănoși, îți faci ție însuți/însăți bine.

Are o familie numeroasă

Reporter: Tu ești mare iubitoare de animale. Cum ți s-a părut acest proiect? Ce e special la el?

Gabriela Marin: Eu am în prezent 3 pisoi și 2 câini. (Pe unul din câini îl pregătim pentru adopție). Toți sunt salvați și toți au adus o bucurie enormă în casa noastră atunci când au apărut. De aceea, vorbesc în cunoștință de cauză când spun că adopția unui animal din adăpost, sau a unuia care a fost aruncat pe stradă, îți schimbă viața. Recunoștința și afecțiunea celor salvați este nemărginită. Incomparabil mai mare față de cea a celor cumpărați.