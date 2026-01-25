„O imagine cât o mie de cuvinte” la ceremoniile de Mica Unire: Un câine fără stăpân caută afecțiune la o femeie militar, iar reacția ei cucerește internetul (VIDEO)

În fiecare an, la data de 24 ianuarie, în România se sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române, cunoscută și sub numele de “Mica Unire”. Această sărbătoare marchează evenimentul istoric din 24 ianuarie 1859, când Moldova și Țara Românească s-au unit sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, reprezentând primul pas crucial către formarea statului unitar român modern.

Moment emoționant la ceremonia de “Mica Unire”

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, în Capitală și în principalele orașe ale țării, Ministerul Apărării Naționale, în colaborare cu autoritățile locale, au organizat ceremonii militare și religioase la monumentele dedicate acestui eveniment istoric, reunind oficialități, cadre militare și cetățeni pentru a comemora voința de unitate a românilor.

O femeie militar mângâie un câine fără stăpân, iar imaginile devin virale

De departe, una dintre cele mai emoționante imagini surprinde apropierea unui câine vagabond de o femeie militar care stă în poziție de drept la ceremonia de “Mica Unire”. Videoclipul devenit viral arată cadrul militar cum mângâie animalul care tânjește după puțină afecțiune. Imaginile au generat zeci de mii de aprecieri și sute de comentarii:

„Felicitări domnișoarei pentru gestul frumos pe care l-a făcut pentru acel suflețel nevinovat! Câinele a simțit bunătatea militarului, nu degeaba s-a dus la el să-l mângâie!;

„Ce frumos! Ce frumos! Cîinele simte sufletul omului bun! Ce mult a contat un picuț de iubire pentru suflețelul lui! Cinste și respect pentru cei ce oferă bunătate!;

„Mor de dragul lor,am plans de bucurie di gestul omului militar;

„O simpla mângâiere din partea acestei doamne îl facă fericit pe acest câine Respect doamna;

„Ai cerul câștigat🙏 frumos gest, iar acest suflet nevinovat nu degeaba s-a oprit la ea, simte sufletul omului;

„O IMAGINE CÂT O MIE DE CUVINTE! CÂT BINE AI FACE UNUI OM N AI SĂ VEZI NICIODATĂ RECUNOȘTINȚĂ…;

„O imagine simbol animalele simt și se manifestă cu dragoste și devotament iar iar un soldat chiar femeie fiind ne arată cum răspunde acești gest fără cuvinte frumos etc.

