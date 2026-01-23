Cățeii ASPA, vizită surpriză la centrul social „Sfântul Ioan” din București. Seniorii au uitat, pentru câteva ore, de greutăți datorită blănoșilor: „Mângâierile, jocurile și prezența lor calmă au ajutat la destinderea atmosferei” (FOTO)

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor le-a făcut o mare surpriză persoanelor fără adăpost cazate la Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți Sfântul Ioan din București. Bătrânii au primit vizita cățeilor ASPA, un moment de bucurie pentru seniorii vulnerabili.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cățeii ASPA, terapie pentru persoanele fără adăpost cazate la Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți Sfântul Ioan din București

Moment special la Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți „Sfântul Ioan” din București. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) le-a făcut o surpriză persoanelor fără adăpost cazate în centru, aducându-le în vizită câțiva dintre cățeii aflați în grija instituției.

Întâlnirea a făcut parte din campania „Ziua cățeilor la birou”, iar efectul a fost imediat: zâmbete, mângâieri și momente de apropiere între oameni și animale.

Pentru mulți dintre rezidenții Complexului, cățeii ASPA au fost mai mult decât vizitatori: prieteni tăcuți, care au știut să ofere afecțiune fără să ceară nimic în schimb, scrie Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor pe pagina de Facebook.

„Cățeii ASPA au adus un strop de lumină și bună dispoziție în Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți Sfântul Ioan, centru DGASMB destinat persoanelor fără adăpost din București.

În cadrul campaniei „Ziua cățeilor la birou”, blănoșii noștri au creat momente de apropiere, relaxare și emoție sinceră, atât pentru beneficiarii centrului, cât și pentru personalul instituției.

Mângâierile, jocurile și prezența lor calmă au ajutat la destinderea atmosferei și au oferit câteva ore de reconectare, încredere și zâmbete. Pentru mulți, cățeii au fost mai mult decât vizitatori – au fost prieteni tăcuți, care au știut să ofere afecțiune fără să ceară nimic în schimb”, a transmis ASPA.

Complexul „Sfântul Ioan”, aflat în subordinea DGASMB, are în grijă și câteva pisici. Cu această ocazie, sub motto-ul „dar din dar se face rai”, ASPA a oferit hrană și accesorii pentru feline. În plus, Autoritatea a anunțat că va pune la dispoziția centrului două cuști (una pentru pisici și alta pentru câinii care aparțin beneficiarilor), pentru a îmbunătăți condițiile de îngrijire a animalelor aflate acolo.

„Centrul are în grijă și câteva pisici, iar astăzi ghidați de motto ul “dar din dar se face rai”, le-am oferit hrană și accesorii. Mulțumim cu această ocazie partenerului nostru Dingo Natura – EVersa, hrana oferită pisicilor fiind furnizată de ei. De asemenea, ASPA va pune la dispoziția centrului două cuști, una pentru pisici și una pentru câinii beneficiarilor. Dacă vreți să vă vizităm și pe voi cu cățeii noștri, ne puteți contacta la 0743.251.428”, a explicat ASPA.