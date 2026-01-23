Protecția Animalelor CJ Ilfov cere ajutorul cetățenilor pentru a stopa înmulțirea câinilor vagabonzi. Soluția e sterilizarea în masă: „Nu există specia câine al străzii. Vă rugăm să conștientizați treaba asta și să înțelegeți că animalele străzii provin din curtea noastră, din abandon”

Protecția Animalelor CJ Ilfov trage un semnal de alarmă cu privire la problema câinilor maidanezi. Reprezentanții instituției subliniază că animalele suferă pe străzi și sunt în pericol de moarte în permanență.

Deși orice iubitor de animale nu vrea să vadă câini vagabonzi care suferă de foame sau frig, de peste două decenii, gestionarea fenomenului a fost făcută haotic și fără o strategie corectă, iar rezultatul este șocant: adăposturile sunt pline, iar numărul animalelor de pe străzi e ridicat.

„Nu există om pe lumea asta, echilibrat în minte și-n suflet, care să își dorească animale singure pe străzi. Pentru că ele suferă pe străzi și sunt în pericol de moarte în permanență. Dar realitatea e că, de 20 de ani, se gestionează complet ilogic această problemă încât nu avem unde să punem toți câinii”, a scris Protecția Animalelor CJ Ilfov pe rețelele sociale.

Sterilizarea animalelor, prioritate absolută pentru Protecția Animalelor CJ Ilfov

Pe lângă campaniile adresate câinilor cu proprietar, echipele Protecției Animalelor CJ Ilfov continuă acțiunile de sterilizare în teren, în așa-numitele „zone roșii”, adică locuri cu haite sau pui nedoriți. Printre acestea se numără pădurile, sediile de firmă, gropile de gunoi etc.

În acest sens, autoritățile au realizat o hartă a acestor puncte critice și intervin constant pentru a opri înmulțirea necontrolată a animalelor. Obiectivul, spun ei, este reducerea numărului de căței care ajung ulterior pe străzi.

„Pe lângă campaniile adresate animalelor cu proprietar, continuăm să castrăm în stradă, să oprim robinetul. Castrăm în zone roșii. Păduri, sedii de firmă, gropi de gunoi, etc. Am făcut hartă cu toate aceste zone și castrăm continuu”, a precizat instituția.

Apel direct către populație

Protecția Animalelor CJ Ilfov face un apel către cetățeni, subliniind că implicarea lor este esențială: „Câinii din stradă nu au nicio vină. Reprezintă efectul iresponsabilității noastre. Nu există specia <câine al străzii>. Vă rugăm să conștientizați treaba asta și să înțelegeți că animalele străzii provin din curtea noastră, din abandon”.

Astfel, proprietarii de câini sunt îndemnați să își sterilizeze și microcipeze animalele, proceduri care sunt obligatorii prin lege și pot fi făcute gratuit în campanii.

Cetățenii care cunosc zone cu câini fără stăpân necastrați sunt încurajați să transmită adresele pentru intervenții.

Hrănirea câinilor comunitari este benefică, deoarece animalele sătule sunt mai liniștite și mai puțin predispuse la comportamente agresive.

Oamenii sunt îndemnați să discute cu vecinii, părinții și bunicii despre importanța sterilizării, pentru a preveni noi abandonuri.

De asemenea, instituția solicită sprijinul cetățenilor pentru semnalarea abuzurilor și a încălcărilor legii privind protecția animalelor.

Reprezentanții CJ Ilfov atrag atenția și asupra faptului că metodele dure, costisitoare și inumane nu rezolvă problema pe termen lung. Scopul este reducerea numărului de animale abandonate, nu suferința lor.

„Aveți câine în curte? Castrați-l și microcipați-l. E gratuit la noi. Și obligatoriu prin lege.

📌 Știți zone cu câini ai nimănui necastrați? Lăsați-ne adresa.

📌 Hrăniți animalele nimănui – vor fi mai liniștite.

📌 Vorbiți cu vecinii, cu părinții, cu bunicii despre importanța sterilizării animalelor.

📌 Nu mai susțineți metodele ineficiente și inumane. Ideea e să rezolvăm problema animalelor singure, fără costuri uriașe de la buget, și cu umanitate.

📌 Sesizați abuzurile, sesizați încălcarea legilor”, potrivit Protecției Animalelor CJ Ilfov.

Muncă în echipă pentru rezultate reale

Instituția subliniază că, din fonduri proprii, poate asigura gratuit sterilizarea doar pentru câinii cu proprietar, așa cum prevede legea. Din acest motiv este necesară colaborarea cu organizații și specialiști: „Noi, din propriul buget, putem castra gratuit doar câini cu proprietar. Că așa ne obligă legea. Din acest motiv trebuie să lucrăm în echipă. Pentru că munca în echipă face diferența”.