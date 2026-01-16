Tot mai multe companii descoperă cât de benefic poate fi să ai câini la birou. Interacțiunea cu animalele reduce stresul, crește buna dispoziție și transformă pauzele obișnuite în momente de relaxare și veselie.

Ce este „Ziua cățeilor la birou”

„Ziua cățeilor la birou” este un program inițiat de ASPA București, care aduce câini din adăposturi în birouri și centre sociale. Scopul este simplu: să ofere oamenilor și câinilor momente de interacțiune plăcută, fără presiunea unei adopții imediate.

Astfel, angajații, copiii și seniorii au ocazia să petreacă timp cu blănoșii și să se bucure de energia lor pozitivă.

Beneficiile vizitei cățeilor la birou

Participarea la astfel de evenimente aduce numeroase avantaje:

Reducerea stresului și a tensiunii în timpul programului de lucru



Îmbunătățirea stării de spirit și creșterea energiei pozitive



Crearea unei atmosfere mai prietenoase și mai colaborative între colegi



Oportunitatea ca câinii din adăposturi să socializeze și să se obișnuiască cu oamenii



Experiențe din anii anteriori

De-a lungul edițiilor precedente, programul a adus bucurie în birourile unor companii și în centre sociale, unde copiii și seniorii s-au bucurat de prezența câinilor. Angajații au apreciat momentele de relaxare, iar câinii au beneficiat de socializare și atenție.

Programul continuă și în 2026

Vestea bună este că programul „Ziua cățeilor la birou” continuă și în 2026. Orice companie care dorește să participe poate organiza vizite ale câinilor, adaptate la spațiul și nevoile lor. Activitățile sunt sigure, supravegheate și potrivite chiar și pentru cei care nu au experiență cu animalele.

Cum te poți înscrie

Companiile interesate să participe pot contacta organizatorii pentru a stabili detaliile unei vizite: durata evenimentului, spațiul disponibil și condițiile necesare pentru desfășurarea activității: 0743.251.428