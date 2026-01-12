Angajații lucrează cot la cot cu pisicile. Felinele lipicioase, angajate să reducă stresul la birou. Metoda chiar funcționează, iar personalul este mai productiv (FOTO)

În Japonia, o companie de design a decis să facă ceva neobișnuit. În loc să țină pisicile departe de birou, le-a invitat înăuntru. La Qnote Inc., felinele se plimbă printre birouri, stau lângă angajați și au devenit parte din program.

Compania cu pisici

Potrivit cotidianului japonez Mainichi, totul a început în 2004, când compania a adoptat o pisică vagaboandă pe nume Futaba. De-a lungul anilor, s-au alăturat mai multe pisici, iar biroul s-a adaptat încetul cu încetul în jurul lor, nu invers.

Angajații spun că pisicile reduc stresul, îmbunătățesc starea de spirit și fac zilele lungi de lucru mai ușor de gestionat. Compania chiar atribuie acestui mediu o mai bună muncă în echipă și o scădere a epuizării profesionale.

Într-o țară cunoscută pentru orele lungi de lucru și presiunea sarcinilor, această companie a ales calmul în locul controlului. Uneori, un loc de muncă mai bun nu are nevoie de mai multe reguli, ci de…pisici.

Care este povestea celor 11 pisici

După ce a adoptat prima pisică, Futaba, de la un restaurant de sushi în 2004, Qnote, o companie japoneză de tehnologie, pur și simplu nu a putut rezista tentației de a „angaja” mai multe feline. Acum se mândrește cu 11 „angajați” felini care locuiesc în jurul biroului – majoritatea cu normă întreagă – iar compania și-a renovat biroul pentru găzduirea blănoaselor: a instalat 12 toalete și rafturi pentru pisici și chiar a vopsit pereții pentru a preveni zgârieturile.

Qnote a atribuit pisicilor diferite roluri de birou, inclusiv „funcționar-șef”, „manager”, „auditor” și „pisica-șef”. Aceasta din urmă este Futaba, care, la 20 de ani, este cel mai longeviv angajat din companie, depășindu-l chiar și pe șeful, Nobuyuki Tsuruta.

„Munca nu ar trebui să însemne prea multă formalitate; este mai bine să o faci într-un mediu mai liber, cu o gândire flexibilă”, a declarat directorul companiei.

Șase dintre pisici sunt urmașele lui Futaba și ale felinei unui angajat. Există, de asemenea, o fostă pisică vagaboandă, o pisică salvată de un angajat într-un accident rutier și una adoptată de la o cafenea cu pisici. Unele dintre ele locuiesc cu normă întreagă la birou, iar altele stau la un angajat.

Qnote este specializată în web design și plasează „pisicile iubitoare” drept condiție esențială pentru candidații la un loc de muncă. Site-ul său prezintă, de asemenea, o mulțime de elemente pisicești, inclusiv logo-ul, care este evident o pisică.

