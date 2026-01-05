Când vor avea loc funeraliile lui Brigitte Bardot. Anunțul făcut de fundația sa dedicată protecţiei animalelor

Ultimul rămas bun de la Brigitte Bardot, legenda filmului francez care în ultima parte a vieţii a devenit o apărătoare pasionată a drepturilor animalelor, va avea loc miercuri, 7 ianuarie, la Saint-Tropez, pe Riviera Franceză, în prezenţa liderei de dreapta Marine Le Pen, notează Agerpres.

Funeralii simple pentru Brigitte Bardot

„Ceremonia va reflecta personalitatea ei, alături de cei care au cunoscut-o şi au iubit-o. Vor exista, fără îndoială, câteva surprize, dar va fi simplă, exact aşa cum şi-a dorit Brigitte, care a murit la 91 de ani”, a spus Bruno Jacquelin, reprezentantul fundaţiei sale dedicate protecţiei animalelor, opera vieţii sale, pentru AFP.

Vedeta din “Et Dieu… créa la femme” (“Şi Dumnezeu a creat femeia”) sau “Mépris” (“Dispreţul”) a cochetat mult timp cu dreapta conservatoare şi a considerat-o pe Marine Le Pen “Ioanna d’Arc a secolului XXI”, dar a susţinut că alegerile sale politice au fost dictate, în primul rând, de drepturile animalelor.

Ceremonia, doar pe bază de invitaţie, va fi informală, insistă Fundaţia sa, care a solicitat buchete simple şi colorate de flori sălbatice, fără trandafiri. Se preferă însă ţinute închise la culoare, aluzie la negrul pe care BB l-a purtat ani de zile “pentru a jeli animalele”.

Slujba religioasă este programată să înceapă la ora locală 11:00 (10:00 GMT), la Biserica Adormirii Maicii Domnului, a cărei clopotniţă, în prezent în curs de renovare, este reprezentată pe numeroase cărţi poştale cu fostul micul sat de pescari Saint-Tropez, popularizat atât de Brigitte Bardot, cât şi de Louis de Funes, a cărui serie de comedii de succes “Jandarmii” se petrecea în această localitate devenită turistică.

Marine Le Pen va participa la ceremonie

Se aşteaptă ca mai mulţi artişti să cânte. Dar nu s-a dat nicio indicaţie cu privire la posibila prezenţă a fiului ei, care locuieşte la Oslo şi a avut o relaţie complicată cu mama sa, care a susţinut că îi lipseau instinctele materne şi l-a lăsat să fie crescut de tatăl său. Singura confirmare de până acum: Marine Le Pen, lidera dreptei franceze, a anunţat că va participa “în nume personal şi amical” pentru a-şi exprima “afecţiunea, recunoştinţa şi admiraţia” pe care le are pentru Brigitte Bardot şi pentru a-l susţine pe soţul acesteia, Bernard d’Ormale, fost consilier al tatălui ei, Jean-Marie Le Pen.

La Saint-Tropez, publicul va putea urmări ceremonia pe ecrane gigantice instalate în faţa iahturilor din port. Preşedintele Emmanuel Macron, pe care actriţa nu l-a simpatizat în mod deosebit, nu va fi prezent. Palatul Elysee s-a oferit să-i organizeze un omagiu, similar cu cele aduse în ultimii ani lui Johnny Hallyday, Charles Aznavour şi Jean-Paul Belmondo, dar familia ei nu a răspuns.

Ideea unui astfel de omagiu a divizat clasa politică: Eric Ciotti, aliat cu partidul lui Marine Le Pen, a lansat o petiţie în favoarea acestuia, în timp ce, la stânga, liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a considerat că actriţa şi cântăreaţa – condamnată de mai multe ori pentru remarci rasiste şi homofobe – “a întors spatele valorilor republicane”.

Activista pentru drepturile animalelor, înmormântată alături de părinţii, bunicii materni și primul ei soț

Înmormântarea va avea loc în mod privat la cimitirul marin, cu vedere la Marea Mediterană. Dorind să fie înmormântată alături de animalele sale şi temându-se că o “gloată de idioţi” va invada cimitirul, Brigitte Bardot şi-a exprimat în repetate rânduri dorinţa de a fi înmormântată la La Madrague, căsuţa pescarului unde a trăit şi a murit la vârsta de 91 de ani, între Crăciun şi Anul Nou.

În cele din urmă, au fost făcute alte aranjamente şi va fi înmormântată în cimitirul unde se odihnesc deja părinţii şi bunicii ei materni, precum şi Roger Vadim, primul ei soţ, care a propulsat-o spre faimă scriind şi regizând pentru ea filmul “Şi Dumnezeu a creat femeia” în 1956.