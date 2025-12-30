Nu doar prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, a atras atenția anul acesta, ci și… pisica lui. Maximus, un Scottish Fold adoptat în timpul verii, a devenit rapid o prezență constantă în viața publică a politicianului. A apărut atât în momente tensionate, precum negocierile politice, cât și în situații mai relaxate. Are chiar și propriul cont de Instagram.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Întrebarea nu este dacă Maximus este adorabil – este, fără îndoială. Întrebarea reală este: de ce tot mai mulți politicieni își aduc animalele de companie în centrul atenției publice?

View this post on Instagram A post shared by Maximus Textoris Pulcher (@maximustp16)

Animalele de companie, noul limbaj al politicii

Bart De Wever și Maximus nu sunt un caz izolat. În multe democrații, animalele de companie au devenit un instrument eficient de comunicare politică. Ele ajută la construirea unei imagini mai apropiate de oameni, umanizează puterea și, cel mai important, captează atenția publicului, notează Belga News Agency.

View this post on Instagram A post shared by Maximus Textoris Pulcher (@maximustp16)

În Marea Britanie și Statele Unite, acest fenomen nu este deloc nou. Barack Obama a fost cunoscut pentru câinii săi, Bill Clinton a avut o pisică, iar la celebrul număr 10 Downing Street trăiește Larry, pisica „oficială”, faimoasă pentru aerul ei constant dezinteresat. Belgia a intrat mai târziu în acest trend, însă De Wever l-a adoptat cu încredere, transformându-l pe Maximus într-un adevărat atu de imagine.

De la simbol al bogăției la simbol al apropierii

În trecut, animalele aveau un rol politic cu totul diferit. În Antichitate și în perioada modernă timpurie, conducătorii păstrau animale exotice pentru a-și etala bogăția și puterea. Era o formă clară de demonstrație a statutului.

În societățile democratice ale secolului XX, mai ales în SUA, semnificația s-a inversat. Animalele de companie au devenit simboluri ale normalității. Chiar și cea mai puternică persoană din stat putea părea „un om ca toți ceilalți”, cu un câine care îl așteaptă acasă sau o pisică tolănită pe canapea.

Social media și politica emoției

Odată cu explozia rețelelor sociale, acest proces s-a accelerat. Comunicarea politică s-a mutat pe platforme unde contează interacțiunea, iar personalizarea imaginii publice a devenit esențială. Animalele de companie – mai ales câinii, dar tot mai des și pisicile – se potrivesc perfect într-un peisaj digital care recompensează emoția, căldura și autenticitatea.

Ele oferă politică fără politici concrete, conexiune fără conflict. Și funcționează.

View this post on Instagram A post shared by Bart De Wever (@bartdewever1)

De ce sunt animalele „prietenoase” cu algoritmii

Viralitatea nu este întâmplătoare. Algoritmii platformelor sociale favorizează conținutul care generează reacții: like-uri, distribuiri, comentarii. Iar animalele de companie sunt campioane la acest capitol.

Studiile arată că postările care provoacă emoții puternice, precum bucuria sau surpriza, au de două ori mai multe șanse să fie distribuite. Videoclipurile cu pisici sunt un exemplu perfect: fie că vorbim despre scene liniștite din viața de zi cu zi, fie despre momente amuzante și imprevizibile, ele atrag atenția instant.

În plus, ideea de „stăpân de animal” este una universală. Politicienii care se afișează alături de câini sau pisici se conectează cu o experiență comună, care depășește diferențele de clasă, ideologie sau vârstă.

Efectul psihologic al unui prieten blănos

Există și un beneficiu psihologic profund. Cercetările din psihologia socială arată că oamenii îi percep pe deținătorii de animale ca fiind mai calzi, mai empatici și mai demni de încredere decât pe cei care nu au animale.

În politică, o pisică pe birou sau un câine în grădină pot diminua imaginea de lider distant sau tehnocrat. Iar acest efect persistă chiar și atunci când publicul este conștient că, într-o anumită măsură, este vorba despre o strategie de imagine.

Mai mult decât simple „recuzite”

Asta nu înseamnă că Maximus sau Larry sunt simple accesorii de decor. Însă realitatea arată cât de mult au fost integrate animalele de companie în mecanismele politicii moderne.

Într-o eră a atenției fragmentate și a competiției constante pentru vizibilitate, o lăbuță pusă la momentul potrivit pe tastatură poate valora mai mult decât o mie de cuvinte atent formulate.

Iar pentru iubitorii de animale, poate că acesta este unul dintre puținele lucruri din politică care chiar ne aduc un zâmbet.