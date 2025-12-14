Prima clinică din lume dedicată exclusiv pierderii în greutate la animale de companie aniversează două decenii de activitate. Nou redenumita University of Liverpool Royal Canin Obesity Care Clinic a avut până acum grijă de 740 de pacienți – 540 de câini și 196 de pisici – ajutându-i să piardă împreună 2,7 tone, echivalentul greutății unui elefant adult.

Pe lângă programele personalizate și bazate pe dovezi pentru animalele supraponderale sau obeze, clinica a contribuit, de-a lungul celor 20 de ani, la cercetări clinice inovatoare în domeniul nutriției și controlului greutății, notează Vet Times.

Consultanță și cercetare pentru o viață mai sănătoasă

Se estimează că jumătate dintre animalele de companie din Marea Britanie sunt supraponderale, iar procentul continuă să crească. Excesul ponderal vine cu riscuri serioase pentru sănătate – de la diabet și artrită până la probleme cardiace și respiratorii.

Fiecare animal văzut în clinică este trimis de către un medic veterinar și beneficiază de o consultație completă. În plus, fiecare caz contribuie la cercetări continue, care ajută la rafinarea protocoalelor de nutriție și la înțelegerea obezității la nivel național și internațional.

Susținută de Royal Canin și condusă de specialiști de top în obezitatea animalelor – profesorul Alex German și Georgia Woods-Lee – clinica este considerată în continuare unul dintre cele mai avansate centre din lume dedicate managementului obezității la animale.

O misiune care continuă și azi

Prof. German a declarat: „Când am deschis clinica acum 20 de ani, misióna noastră era să înțelegem mai bine de ce animalele se îngrașă și cum îi putem ajuta pe proprietari să obțină rezultate sustenabile. Fiecare pacient ne-a ajutat să ne perfecționăm abordarea și să avansăm cercetările în acest domeniu. Deși am făcut pași importanți, încă mai avem multe de descoperit. Îi încurajăm pe medicii veterinari să ne trimită cazurile complexe de obezitate – mai ales acolo unde factorii medicali, comportamentali sau de mediu îngreunează progresul.”