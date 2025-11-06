Câinii reacționează la mâncare la fel ca oamenii și au „conflicte interioare” când vine vorba de hrană. O nouă dovadă că obezitatea afectează tot mai multe animale de companie

Ni se spune tuturor că trebuie să mâncăm mai sănătos și să facem mai multă mișcare pentru a combate obezitatea, dar știați că există și o epidemie de obezitate în rândul animalelor de companie, cel puțin în Occident? Se estimează că între 39% și 59% dintre câinii de companie din Europa , Australia și SUA sunt supraponderali sau obezi. De fapt, obezitatea este considerată acum cea mai mare amenințare la adresa sănătății patrupedelor.

Câinii obezi au trăsături de „personalitate” similare cu oamenii supraponderali

Obezitatea la câini implică mulți factori diferiți. Anumite rase par a fi mai predispuse la îngrășare decât altele, iar oamenii de știință au descoperit o mutație genetică ce-i face pe câini mai gurmanzi. Așadar, genetica este implicată, alături de cantitatea de hrană și de exercițiile fizice pe care le fac patrupedele.

Însă un aspect al obezității la câini, care a primit puțină atenție până în prezent, este partea emoțională și cognitivă. Cât de motivați sunt să obțină hrană și cum ar putea juca un rol trăsăturile de personalitate, cum ar fi răspunsul la recompense.

Cel mai recent studiu despre greutatea animalelor de companie

Într-un nou studiu publicat în Royal Society Open Science, o echipă de cercetători europeni a analizat exact acest aspect. Ei au descoperit despre câinii supraponderali că sunt mai predispuși să aleagă alimente care conțineau cantități mai mari de energie și mai predispuși să ezite dacă nu știau ce fel de recompensă li se oferea.

Acest lucru ar putea fi interpretat în moduri diferite, dar, cel puțin, demonstrează importanța comportamentului individual și a „personalității” atunci când vine vorba de obezitatea câinilor. Pentru oameni, câinii ar putea fi un model promițător pentru investigarea experimentală a aspectelor emoționale și cognitive ale obezității.

Câinii împrumută din comportamentul alimentar al stăpânilor

Oamenii de știință au demonstrat că persoanele supraponderale și obeze au adesea o atracție mai puternică față de alimentele bogate în energie, cu conținut ridicat de grăsimi și zahăr, decât persoanele cu o greutate sănătoasă. Specialiștii cred că atracția față de aceste alimente denotă că ești sensibil la recompense. Aceasta este văzută ca o trăsătură de „personalitate” care diferă de la individ la individ și face parte din sistemul de recompense al creierului.

Cercetătorii celui mai recent studiu au vrut să vadă dacă obiceiurile alimentare ale câinilor și, prin urmare, greutatea lor erau legate de sensibilitatea la recompense. Pentru a face acest lucru, au măsurat cât timp câinii ascultau un om care indica un bol cu ​​hrană cu conținut energetic scăzut, atunci când era disponibil și un al doilea bol cu ​​hrană cu conținut energetic ridicat.

Experții au studiat, de asemenea, cât de nerăbdători erau câinii să ajungă la un bol cu ​​hrană al cărei conținut energetic era necunoscut, oferind o recompensă ambiguă.

Folosind aceste sarcini, autorii au concluzionat că patrupedele au avut un comportament similar cu cel al oamenilor. Câinii supraponderali au fost mai predispuși să aleagă recompensa cu energie mai mare, comparativ cu câinii cu o greutate ideală, chiar și atunci când acest lucru însemna ignorarea instrucțiunilor date de o persoană. De asemenea, câinii supraponderali au reacționat mai lent la recompensa ambiguă.

Reacție emoțională sau fizică?

Potrivit oamenilor de știință, câinii supraponderali sunt mai sensibili la recompense. Dar ar putea exista o explicație alternativă pentru descoperirile lor. Câinii obezi au, probabil, sisteme de reglare a energiei mai sensibile. Acest lucru ar însemna că sunt mai predispuși să își conserve energia atunci când recompensele pentru acțiune sunt incerte și mai motivați să consume alimente cu valoare mai mare.

Obezitatea câinilor este în creștere, iar animalele supraponderale mor mai devreme și sunt mai predispuse la afecțiuni cronice, cum ar fi osteoartrita și diabetul, decât câinii cu o greutate normală. Doar din aceste motive, înțelegerea factorilor care contribuie la obezitatea lor este utilă. Dar, indiferent de explicația pentru cele mai recente descoperiri, faptul că a existat această comparație e util pentru oamenii de știință care doresc să înțeleagă aspectele psihologice ale obezității în general.