O mutație genetică misterioasă le provoacă foame continuă și obezitate câinilor. Oamenii de știință dezvăluie rasele cele mai afectate

Oamenii de știință au descoperit o mutație genetică misterioasă la anumite rase de câini care duce la obezitate. De pildă, Labradorii sunt motivați de mâncare, dar o anomalie găsită la unii dintre acești pui îi face să aibă nu doar un apetit mare, ci și un metabolism mai scăzut, o combinație care îi determină să ia în greutate, arată un nou studiu.

Obezitatea la câini are o cauză ascunsă

Această „dublă lovitură” este cauzată de o mutație a genei POMC, care joacă un rol în sațietate prin alertarea creierului cu privire la foame. Această anomalie genetică afectează 25% dintre Labradori și 66% dintre Golden Retrieveri, provocându-le o mare senzație de foame.

„Am descoperit că o mutație a genei POMC pare să-i facă pe câini mai înfometați”, a declarat Eleanor Raffan , profesor asistent de fiziologie a sistemelor la Universitatea Cambridge din Marea Britanie. „Câinii afectați tind să mănânce în exces, deoarece li se face foame între mese mai repede decât cei fără mutație”.

Ce au descoperit oamenii de știință

În timpul studiului publicat în Science Advances, cercetătorii au analizat 87 de Labradori adulți, care aveau fie o greutate sănătoasă, fie erau ușor supraponderali. Cercetătorii au hrănit fiecare câine cu o conservă la fiecare 20 de minute, până când animalele s-au săturat.

Toți câinii „au mâncat cantități uriașe de hrană”, inclusiv cei cu mutația POMC, arătând că „toți se simt sătui cu o cantitate similară de hrană”, conform cercetării. Totuși, într-o altă zi, oamenii de știință au efectuat ceea ce au numit „testul cârnaților în cutie”.

La trei ore după ce le-au dat câinilor un mic dejun simplu, i-au tentat cu o bucățică de carne într-o cutie transparentă de plastic cu un capac parțial deschis, astfel încât patrupedele să poată mirosi, dar să nu aibă acces la delicioasa gustare. Câinii cu mutația POMC „s-au străduit mult mai mult” să înghită cârnatul față de cei normali, ceea ce indică faptul că erau mai motivați să înghită gustarea din cauza foamei mai mari.

După test, câinii au dormit în camere care măsurau gazele expirate, ca măsură aproximativă a activității lor metabolice. Acest lucru a arătat că, în repaus, câinii cu POMC au ars cu aproximativ 25% mai puține calorii decât ceilalți.

Mutația care le provoacă foame continuă

Echipa a descoperit, de asemenea, că mutația POMC modifică o parte din creierul câinilor responsabil de reglarea greutății corporale. Practic, mutația declanșează un semnal de înfometare care îi spune organismului să mănânce mai mult și să conserve energie prin încetinirea ratei metabolice, deși câinii nu sunt înfometați. Interesant este că gena POMC și efectul acesteia asupra creierului sunt similare la oameni, iar mutațiile genei pot duce, de asemenea, la obezitate.

„Oamenii sunt adesea nepoliticoși cu stăpânii câinilor grași, dând vina pe ei că nu acordă atenție dietei și exercițiilor fizice ale animalelor”, a spus Raffan. „Dar am demonstrat că Labradorii cu această mutație genetică simt o foame constantă și caută hrană tot timpul, încercând să-și crească aportul energetic”.

Aceasta recomandă ca proprietarii de Golden Retriever să împartă porțiile de mâncare. De exemplu, să pună o parte într-un hrănitor puzzle și restul în curte, astfel încât câinii să mănânce treptat, nu totul odată.

„Este foarte dificil să menții acești câini supli, dar nu imposibil”, a spus Raffan.