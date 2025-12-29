Abandonată într-o cutie de carton, o cățelușă a petrecut primul Crăciun cu familia sa adoptivă. Comet este singura rămasă în viață după ce frații ei au murit

O cățelușă salvată după ce a fost abandonată pe o alee, lângă un canal, și-a petrecut Crăciunul alături de familia ei adoptivă, în timp ce continuă procesul de recuperare.

Comet, singura care a supraviețuit unui abandon cumplit

Comet este unul dintre cei trei pui de teckel găsiți recent într-o cutie de carton udă în Four Ashes, Wolverhampton (Marea Britanie). Din păcate, unul dintre ei era deja mort, iar o altă cățelușă, Vixen, a murit ulterior, după ce ea și Comet au fost transportate la centrul de salvare Ravens Rescue UK, din apropierea orașului Dudley, scrie BBC.

Primul Crăciun într-o familie iubitoare

Organizația caritabilă a anunțat anterior că starea lui Comet este stabilă și că răspunde bine la tratament. Într-o postare pe Facebook, publicată sâmbătă, reprezentanții Ravens Rescue UK au confirmat că micuța „se simte în continuare bine”.

„Familia ei adoptivă extraordinară a depus eforturi suplimentare pentru îngrijirea ei, iar de Crăciun s-a bucurat să deschidă cadouri, inclusiv unul special pentru ea”, se arată în mesajul publicat pe rețelele sociale.

Apel pentru prinderea făptuitorilor

Sarah Price, reprezentantă a Ravens Rescue UK, a declarat că atât Vixen, cât și Comet au primit tratament împotriva viermilor, fluide și hrană, însă, în ciuda eforturilor depuse, Vixen „nu a supraviețuit”. Totodată, aceasta a făcut un apel public către oricine ar putea avea informații despre persoana care a abandonat cățeii.

„Cu siguranță cineva îi cunoaște, știe dacă mai există alți pui sau ce s-a întâmplat cu mama lor”, a spus Sarah Price. „Trebuie să aflăm cine a făcut asta, iar cei responsabili trebuie să suporte consecințele. Ar fi putut merge la orice cabinet veterinar, cineva i-ar fi ajutat”, a punctat ea.

