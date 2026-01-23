Taxa pe câine, anulată după revolta stăpânilor de animale. Primul oraș din România care a adoptat-o renunță la măsura controversată

Taxa pentru gestionarea problemei câinilor cu și fără stăpân de la Salcea, județul Suceava, care a adus orașul la știrile de pe canale naționale, fiind prezentată ca o premieră la nivel național, a fost abrogată de Consiliul Local. Taxa controversată a fost în vigoare doar în anul 2025 și extrem de prost primită de majoritatea locuitorilor.

Taxa pe câine dispare din Salcea

Majorarea impozitelor pe clădiri și stabilirea inițială a taxei de salubrizare la 300 de lei de persoană au făcut ca nemulțumirile sucevenilor să explodeze. S-a ajuns la proteste, în urma cărora taxa de salubritate de la Salcea a fost redusă la 240 de lei de persoană, scrie Monitorul de Suceava.

În aceste condiții, taxa pe câine a devenit un motiv de supărare mai mult pentru că exista și a fost inventată la Salcea, nu neapărat prin cuantumul sumei. Anul trecut, taxa de câine a fost de 15 lei de persoană.

În teorie, edilul Ezekiel Belțic a avut o strategie cu argumente privind gestionarea câinilor fără stăpân. Primăria din Salcea încheiase un contract cu adăpostul privat de la Berchișești cu serviciu de ecarisaj, prin care își propunea să rezolve problema câinilor fără stăpân.

1.100 de lei era tariful pentru ridicarea unui câine, plătit de primărie, de la bugetul local. În preț erau incluse toate serviciile, de la prinderea și tranchilizarea câinelui, operațiunile medicale obligatorii și cazarea câinelui în adăpostul ”Imperiul Cățeilor” din Berchișești.

Explicația Primăriei

Primarul a susținut că gestionarea câinilor generează costuri mari, care vor fi acoperite doar în parte de populație. Planul includea și achiziționarea, de la bugetul local, de microcipuri, pentru ca toate animalele cu stăpân să fie identificate și sterilizate.

Primăria Salcea estimase că prin această taxă pe câine va încasa de la populație suma de 150.000 de lei. Asta în condițiile în care, pentru Primăria Salcea, costurile totale ale gestionării problemei maidanezilor erau estimate la 400.000 de lei.

Acest plan pe mai mulți ani s-a oprit, iar edilul de la Salcea nu a comunicat până acum public un punct de vedere privind banii încasați în contul taxei și dacă s-a putut face ceva efectiv în gestionarea problemei câinilor fără stăpân.

