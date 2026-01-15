La început de 2026, instabilitatea economică nu mai este o excepție, ci o realitate cu care consumatorii din întreaga lume au învățat să trăiască. Deși mulți nu se simt neapărat mai siguri pe situația lor financiară decât în anii anteriori, volatilitatea a devenit „noul normal”. Acest context influențează direct modul în care oamenii își gestionează bugetele – inclusiv atunci când vine vorba despre animalele de companie.

Potrivit unui studiu global realizat de NielsenIQ (NIQ), comportamentul de consum se schimbă, dar un lucru rămâne constant: hrana pentru animale continuă să fie percepută ca o cheltuială esențială.

Consumatorii acceptă incertitudinea economică, dar rămân precauți

Datele NielsenIQ, colectate în iulie 2025, arată că oamenii nu sunt neapărat mai optimiști în privința economiei globale sau a finanțelor personale. În schimb, ei au acceptat ideea că instabilitatea va continua, notează Pet Food Industry.

Printre principalele îngrijorări care influențează cheltuielile și perspectiva asupra anului 2026 se numără:

creșterea prețurilor la alimente (29% dintre respondenți),

conflictele globale și riscul de escaladare a crizelor sau războaielor (23%, în creștere semnificativă față de anul anterior).

Chiar dacă unele procente au scăzut ușor, presiunea asupra bugetelor nu a dispărut și este puțin probabil să o facă prea curând.

Optimism financiar scăzut în marile piețe de hrană pentru animale

Un aspect interesant al studiului este legat de nivelul de optimism financiar în diferite țări. Paradoxal, cele mai optimiste piețe la mijlocul anului 2025 nu sunt neapărat cele mai mari piețe de hrană pentru animale.

China a fost o excepție notabilă, cu un nivel de optimism de 18%.

Brazilia , una dintre cele mai mari piețe globale de pet food, a înregistrat un optimism de doar 0,5%.

În țări cu industrii puternice de hrană pentru animale – precum SUA, Marea Britanie, Canada, Germania, Franța sau Japonia – optimismul consumatorilor a scăzut între 8,5% și aproape 30%.

Cu toate acestea, scăderea optimismului nu a dus automat la renunțarea la cheltuielile pentru animalele de companie.

Cheltuielile pentru îngrijirea animalelor în contextul inflației

Deși inflația s-a mai temperat în unele categorii de produse, prețurile rămân ridicate. În iunie 2025, consumatorii plăteau în medie cu 6% mai mult pentru bunurile de larg consum față de 2023.

Vestea bună pentru proprietarii de animale este că hrana pentru animale a fost una dintre cele mai stabile categorii:

prețurile au crescut cu doar 0,5% față de anul anterior,

volumul vânzărilor a crescut cu 0,7% .

Acest lucru sugerează o inflație mai scăzută în segmentul de pet food comparativ cu alte categorii, unde prețurile au crescut cu 2–5%, iar volumele nu au ținut pasul.

Hrana pentru animale, parte din categoria „non-negociabilă”

Pe măsură ce ne înaintăm în 2026, consumatorii continuă să prioritizeze cheltuielile considerate esențiale:

locuință și utilități,

educație și îngrijirea copiilor,

sănătate,

alimente și produse de uz casnic.

În această ultimă categorie intră și îngrijirea animalelor de companie, inclusiv hrana. Conform studiului NIQ, respondenții declarau în vara lui 2025 că intenționează să cheltuiască, în medie, cu 1% mai puțin pe pet care.

Această scădere nu indică neapărat o renunțare la calitate, ci mai degrabă:

ajustări minore în achiziții,

reducerea cheltuielilor pentru produse sau servicii non-esențiale,

sau speranța că prețurile la hrana pentru animale vor rămâne stabile, așa cum s-a întâmplat în 2025.

Fiecare achiziție trebuie să „își merite locul”

Un mesaj-cheie pentru 2026 este clar: fiecare cumpărătură este atent analizată. Consumatorii sunt mai puțin tentați să:

schimbe constant brandurile pentru unele mai ieftine,

cumpere exclusiv produse la reducere,

frecventeze doar magazine discount.

Deși aceste strategii sunt încă folosite de până la 31% dintre consumatori, interesul pentru ele a scăzut față de anul precedent. În schimb, câștigă teren:

evaluarea atentă a caracteristicilor care „contează cu adevărat”,

alegerea produselor cu un raport bun calitate–preț,

cumpărarea ambalajelor mai mari, pentru un cost mai mic per porție.

Pe scurt, consumul devine mai conștient și mai intenționat.

Simplitatea și valoarea reală contează mai mult ca oricând

Raportul NielsenIQ subliniază și un alt aspect important: oboseala cognitivă a consumatorilor. Oamenii nu mai vor zeci de opțiuni complicate, ci:

alegeri clare,

beneficii ușor de înțeles,

produse care combină prețul corect, calitatea și valorile brandului.

Pentru piața de hrană pentru animale, acest lucru înseamnă că vor performa mai bine:

formulele simple și transparente,

ambalajele clare,

ofertele de tip pachet sau abonament,

experiențele de cumpărare fără fricțiuni.