EXCLUSIV | Criză în medicina veterinară din România! Medicii ameninţă cu proteste după ce Guvernul a redus de la 10.000 de lei la 5.000 de lei sumele alocate pentru cheltuielile cabinetelor: „Animalele rămân fără tratament, vaccinări și prevenție”

Medicii veterinari din România ameninţă că vor ieşi în stradă, după ce Guvernul a redus de la 10.000 de lei la 5.000 de lei sumele alocate pentru cheltuielile cabinetelor. Doctorii avertizează că decizia duce la închiderea unităţilor sanitare veterinare şi, implicit, la apariţia unor boli fatale pentru animale. Pets&Cats a stat de vorbă cu medicul veterinar Mariana Puiu, care trage un semnal de alarmă asupra consecințelor acestei decizii.

Cabinetele veterinare riscă să se închidă în masă

Decizia Executivului de reducere a cheltuielilor îi supără pe medicii veterinari. Motivul? De la 10.000 de lei, cât primeau pentru cheltuielile cabinetelor, acum, ordonanţa aplicată de Guvern reduce la jumătate această sumă. Consecinţele, spun doctorii, sunt devastatoare atât pentru ei, cât şi pentru animalele din ţară.

„Această decizie este o lovitură directă pentru cabinetele veterinare. De la 10.000 de lei la 5.000 de lei înseamnă, practic, că multe unități nu vor mai putea funcționa”, explică dr. Mariana Puiu.

Potrivit medicului veterinar, banii alocați nu reprezintă un venit pentru medici, ci sunt folosiți strict pentru funcționarea cabinetelor: medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, utilități și intervenții de urgență.

„Cu 5.000 de lei nu mai poți acoperi costurile reale ale unui cabinet veterinar. Vorbim despre cheltuieli zilnice, nu despre profit. Mulți colegi sunt deja la limită”, susține aceasta.

„Când un cabinet se închide, animalele rămân fără tratament, vaccinări și prevenție. Iar lipsa prevenției înseamnă boli grave și, din păcate, pierderi de vieți”, subliniază Mariana Puiu.

Risc major pentru sănătatea animalelor și a oamenilor

Reducerea fondurilor ar putea avea consecințe serioase inclusiv asupra sănătății noastre, avertizează medicul veterinar.

„Medicina veterinară nu se ocupă doar de animale de companie. Ea este esențială pentru controlul bolilor transmisibile, pentru siguranța alimentară și prevenirea epidemiilor”, explică aceasta.

În lipsa fondurilor, multe cabinete din zonele rurale riscă să dispară complet: „În unele sate există un singur medic veterinar. Dacă acel cabinet se închide, nu mai există alternativă. Animalele nu au unde să fie tratate, iar problemele se pot agrava rapid”.

Dr. Mariana Puiu face apel la autorități să reanalizeze măsura impusă: „Cerem Guvernului să înțeleagă că tăierea acestor fonduri va genera costuri mult mai mari pe termen lung. Prevenția este întotdeauna mai ieftină decât tratamentul”.

Ce spun alți medici veterinari

„N-avem alta posibilitate decât să închidem cabinetele, intrăm în faliment. Animalele ar fi afectate în primul rând, plus proprietarii lor, pentru că mortalitatea va fi gravă. Tot noi, cetățenii de rând, vom plăti”, a declarat medicul veterinar Marin Nicoli la Antena 3 CNN.

Eu nu pot să plătesc asistentul veterinar din acești bani, e o muncă enormă. Ar fi imposibil ca eu, fără doi asistenți, să îmi desfășor antrenamentul. 5.000 lei pentru un cabinet veterinar reprezintă blocajul și falimentul. E doar plata către un asistent medical, atât.O sumă care face imposibilă funcţionarea cabinetelor, spun medicii. Potrivit acestora, măsura nu este o simplă tăiere de buget, ci un risc major la adresa sănătăţii publice, a spus medicul veterinar Ion Tudor.