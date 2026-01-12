Tot mai mulți medici veterinari din Marea Britanie spun că se confruntă cu o presiune crescută din partea marilor companii care dețin lanțuri de clinici veterinare, fiind încurajați să genereze venituri mai mari. Această situație ridică semne serioase de întrebare cu privire la impactul financiar asupra proprietarilor de animale de companie.

Potrivit unei investigații realizate de BBC Panorama, prețurile serviciilor veterinare din Regatul Unit au crescut cu 63% între 2016 și 2023, iar autoritatea britanică pentru concurență (Competition and Markets Authority – CMA) analizează dacă piața actuală oferă sau nu un raport corect între cost și calitatea serviciilor.

Creșteri de preț și îngrijorări pentru proprietarii de animale

Un medic veterinar care lucrează pentru IVC Evidensia, cel mai mare furnizor de servicii veterinare din Marea Britanie, a declarat sub protecția anonimatului că firma a introdus un nou sistem de monitorizare internă. Acesta ar putea încuraja recomandarea unor investigații și tratamente costisitoare, chiar și atunci când nu sunt strict necesare.

Reprezentanții IVC Evidensia resping acuzațiile și susțin că medicii și asistenții veterinari nu pun niciodată profitul înaintea bunăstării animalelor.

În prezent, peste jumătate dintre gospodăriile din Marea Britanie dețin un animal de companie, iar în ultimele luni sute de proprietari au contactat BBC pentru a-și exprima nemulțumirea față de facturile foarte mari primite de la veterinar.

Un proprietar a declarat că a plătit 5.600 de lire pentru doar 18 ore de îngrijire: „Aș fi plătit orice ca să-l salvez, dar ulterior am avut sentimentul că am fost exploatați.”

Un alt caz vorbește despre o factură de 13.000 de lire, după numeroase analize și investigații, fără ca medicii să ajungă la un diagnostic clar.

Investigația autorităților: piață concentrată, concurență redusă

Aceste îngrijorări au dus la deschiderea unei investigații oficiale de către CMA. Într-un raport preliminar, autoritatea a identificat mai multe probleme:

lipsa transparenței privind cine deține clinicile veterinare

informații insuficiente despre prețuri

concentrarea a aproximativ 60% din piața serviciilor veterinare în mâinile a doar șase companii mari

suspiciuni că această concentrare reduce concurența și permite obținerea unor profituri excesive

„Atingerea țintelor” și presiunea asupra medicilor

Un alt veterinar, manager al unei clinici din cadrul IVC, a furnizat BBC un document intern care clasifică clinicile în funcție de performanță, folosind un cod de culori. Indicatorii analizați includ:

vânzările medii per pacient

numărul de radiografii

ecografii

analize de laborator

Clinici marcate cu verde se află în top 25% la nivel național, iar cele marcate cu roșu în ultimele 25%, fiind apoi obligate să prezinte un „plan de acțiune”.

„Vom avea ședințe lunare în care ni se va cere să explicăm câte analize de sânge, radiografii sau ecografii facem”, spune medicul, care se teme că acest sistem încurajează „vânzarea forțată” a serviciilor.

De exemplu, în cazul suspiciunii de osteoartrită, compania ar prefera realizarea unei radiografii, care, cu sedare, poate adăuga aproximativ 700 de lire la factura finală. Totuși, un medic experimentat poate recunoaște semnele clinice și poate recomanda un tratament antiinflamator mai accesibil.

Costurile ridicate ale îngrijirii veterinare

În 2024, proprietarii de animale din Marea Britanie au cheltuit 6,3 miliarde de lire pe servicii veterinare și alte servicii conexe, adică peste 365 de lire per gospodărie cu animale, conform CMA.

Majoritatea proprietarilor nu au asigurare pentru animale, iar facturile mari pot deveni devastatoare din punct de vedere financiar.

Deși în ultimii ani s-au făcut progrese în afișarea prețurilor, multe persoane ajung încă să descopere costurile reale abia la finalul tratamentului.

Un caz care a dus la o decizie dureroasă

Rob Jones a povestit că, atunci când câinele familiei, Betty, s-a îmbolnăvit, o intervenție de urgență a costat aproape 5.000 de lire. Ulterior, i s-a spus că este nevoie de o nouă operație, estimată inițial între 5.000 și 8.000 de lire, dar prețul a crescut ulterior la 12.000 de lire.

„A fost momentul în care mi-am pierdut complet încrederea”, spune Rob. Familia a decis, în cele din urmă, să o eutanasieze pe Betty.

Ulterior, Rob a aflat că atât clinica veterinară locală, cât și centrul de urgență aparțineau aceleiași companii – IVC. A primit scuze și o compensație financiară, dar experiența l-a marcat profund.

Cine controlează piața veterinară

Potrivit CMA, șase grupuri mari controlează acum majoritatea clinicilor veterinare din Marea Britanie:

IVC Evidensia – aproximativ 900 de clinici

Pets at Home (Vets for Pets) – 445

CVS Group – 387

Vet Partners – 375

Medivet – 363

Linnaeus – 180

Acum zece ani, aceste grupuri controlau doar 10% din piață.

Ce schimbări ar putea urma

Raportul final al CMA este așteptat în primăvară și propune măsuri precum:

transparență mai mare privind prețurile

clarificarea proprietății clinicilor

dezvăluirea legăturilor dintre clinici, farmacii online, spitale sau servicii de incinerare

Scopul declarat este de a ajuta proprietarii de animale să ia decizii informate, fără costuri inutile sau confuzie.

Pentru unii, însă, aceste schimbări vin prea târziu.

„Sincer, nu cred că mi-aș mai lua un alt animal”, spune Rob Jones. „Este prea scump și riscul financiar este prea mare.”