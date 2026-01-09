Schimbare majoră pe piața animalelor de companie. Reguli mai dure pentru pisicile de rasă, dispută între veterinari și crescători: „Au depus deja o petiție la Parlamentul European”

Uniunea Europeană se pregătește să introducă reguli mai dure privind comerțul și reproducerea animalelor de companie de rasă care suferă de boli genetice. Noile măsuri, aflate în prezent în dezbatere, ar putea schimba radical standardele actuale și modul în care sunt crescute și vândute pisicile de rasă în statele membre, inclusiv în România.

Noi reguli europene pentru pisicile de rasă

Scopul principal al acestor măsuri este protejarea bunăstării animalelor și limitarea selecției genetice extreme, care duce la apariția unor probleme grave de sănătate. Ținta noilor norme sunt rasele cu botul foarte scurt, pliuri anormale sau dimensiuni exagerate, trăsături considerate periculoase pentru sănătatea lor.

Exemplele care au atras atenția Europei

Olanda a devenit un caz de referință în acest domeniu, după ce a decis să interzică prin lege deținerea, vânzarea și cumpărarea unor rase de pisici considerate vulnerabile din punct de vedere genetic. Printre acestea se numără pisicile cu urechi pliate și cele fără păr, rase care, potrivit autorităților olandeze, sunt predispuse la afecțiuni grave.

„Atât guvernele, cât și federațiile de pisici sunt preocupate de a limita evoluțiile spre extreme ale anumitor rase. Gen persana, care să aibă o față atât de plată încât să-i genereze probleme de respirație sau oculare. Scottish fold, netestată genetic, care poate să dezvolte probleme de structură. Sau Maine Coon, care să fie atât de mari încât să aibă probleme la nivel osos.”, a declarat Alexandru Elian, reprezentantul Magnificats România, potrivit Știrile Pro TV.

Piața pisicilor de rasă, în plină expansiune în România

În România, interesul pentru pisicile de rasă este în continuă creștere, iar mii de exemplare sunt vândute anual. Totuși, medicii veterinari avertizează că această cerere mare vine la pachet cu un număr tot mai ridicat de animale care dezvoltă afecțiuni severe, în special respiratorii, ce necesită intervenții chirurgicale costisitoare.

„Aceste probleme apar la rasele care au așa-numitul front nazal scurt, bot scurt, dar și la cele care au conformație anormală la nivelul laringelui. Rasele cele mai predispuse sunt, în special, British-ul. Iar problemele respiratorii predomină, inclusiv ajungându-se de multe ori la intervenții chirurgicale pentru repunerea în poziția anatomică a organelor afectate.”, a explicat Viorel Andronie, președintele Colegiului Medicilor Veterinari.

Costurile unor astfel de operații pot ajunge la mii de euro, iar recuperarea este adesea dificilă pentru animale.

Controverse în jurul raselor interzise

Una dintre cele mai discutate rase este Scottish fold, cunoscută pentru urechile sale pliate, trăsătură rezultată în urma unei mutații genetice. Potrivit specialiștilor, această mutație nu afectează doar urechile, ci cartilajele și oasele din corp. În România, aceste pisici sunt deja interzise în competițiile feline, tocmai pentru a descuraja reproducerea lor.

Pe lista olandezilor se află și pisica fără păr, o rasă controversată. Lipsa blănii o face mai vulnerabilă la dermatite și iritații, iar absența mustăților îi poate afecta orientarea. De asemenea, există riscuri crescute de probleme cardiace. Crescătorii români nu sunt însă de acord cu această clasificare și consideră măsura nedreaptă.

„Am creat un grup de acțiune pentru susținerea acestei rase, pentru că ar duce la dispariția ei dacă această măsură ar deveni un obicei. Au depus deja o petiție la Parlamentul European colegii din Olanda, a fost acceptată și așteptăm să apară și pe site pentru a putea adera într-un număr cât mai mare.”, a precizat Adrian Dragotă, președintele Federației Asociațiilor Feline Felis România.

Rasele naturale sunt o alternativă bună

Astfel, atenția se îndreaptă tot mai mult către rasele naturale, cu o genetică stabilă, care nu au fost modificate pentru a corespunde unor standarde estetice extreme. Acestea sunt considerate mai rezistente și mai puțin predispuse la afecțiuni grave.

Un exemplu este pisica transilvăneană, o rasă românească aflată în curs de omologare. Apreciată pentru temperamentul său blând și afectuos, recomandată inclusiv familiilor cu copii, aceasta a început deja să stârnească interes în afara granițelor țării, existând cereri inclusiv din China.