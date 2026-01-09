Prima carte pentru pisici sfidează orice regulă literară: are un singur cuvânt care se repetă de peste 80.000 de ori. Cât costă romanul în limba pisicească

Știai că există o carte făcută special pentru pisici? „Meow” este romanul de debut al lui Sam Austen., iar cuvântul „meow” (trad. rom. – miau) apare de peste 80.000 de ori în paginile sale. Editura descrie cartea pentru feline astfel: „Meow meow meow meow meow, meow. Meow meow meow meow. Meow? Meow”, scrie Meow Library.

Carte dedicată pisicilor

Sam Austen a scris un roman dedicat pisicilor, pe care îl descrie drept „o explozie expansivă, un flux de conștiință descifrabil doar de pisici, care ar putea foarte bine fi o satiră zgomotoasă și convingătoare care distruge establishmentul literar și conceptul de limbaj în sine”.

Deocamdată, cartea nu este tradusă în limba română, dar se găsește în engleză pe site-urile de specialitate din țară, cu prețuri între 88 și 141 de lei. Are 346 de pagini și poate fi citită în compania pisicii.

Reacția iubitorilor de animale

„Am citit Meow împreună cu pisica mea. M-a ajutat la toate traducerile. Ne-a plăcut și vrem mai mult. Sunt mamă de pisică și vreau mai mult”, a scris o internaută.

Sunt și comentarii ironice: „Această carte m-a ajutat să înțeleg pisica (care, apropo, este imaginară) și limbajul pisicilor. Acum vorbesc fluent meow meow. Pisica mea a promis că nu va mai zgâria lucruri la întâmplare și eu am promis să-i fac masaj în fiecare zi. Totul mulțumită lui Sam Austen. meow meow meow meow meow în semn de recunoștință”.

Pentru persoanele care preferă audiobooks, Meow este disponibil și în format audio: 14 ore și 21 de minute, narată chiar de autor: „Nu cumpărați cartea fără să ascultați mai întâi eșantionul! Este imposibil de clasificat: autobiografie? Ficțiune? Istorie? Nu știu”.

Conform Amazon, autorul Sam Austen „este lingvist felin certificat și fost profesor de psihologie felină la Universitatea Medicală Golden State. De asemenea, el prezintă Meow: A Literary Podcast for Cats, disponibil pe Spotify, Apple Podcasts și Google”.