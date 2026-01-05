Olanda a interzis oficial deținerea pisicilor din rasele Sphynx și Scottish Fold, o decizie care a stârnit controverse în rândul iubitorilor de animale. Autoritățile olandeze susțin că măsura a fost luată pentru a preveni „suferința inutilă a animalelor”, potrivit ministrului adjunct pentru natură, Jean Rummenie.

Deși creșterea acestor rase este interzisă încă din 2014, începând cu acest an, regulile au devenit mult mai stricte. Pisicile Sphynx și Scottish Fold nu mai pot fi cumpărate prin canale oficiale, iar deținerea anumitor exemplare este sancționată, notează Dutch News.

Ce pisici sunt vizate de interdicție

Legea se aplică pisicilor născute după 1 ianuarie și celor care nu au microcip implantat. Proprietarii care nu respectă noile reguli riscă amenzi de până la 1.500 de euro, o sancțiune menită să descurajeze comerțul și deținerea ilegală.

În plus, expozițiile, concursurile și orice evenimente în care apar pisici din aceste rase sunt, de asemenea, interzise în Olanda.

Ce se întâmplă cu pisicile deja deținute

Persoanele care aveau deja o pisică Sphynx sau Scottish Fold înainte de intrarea în vigoare a interdicției nu sunt obligate să renunțe la animal, însă trebuie să poată demonstra acest lucru. Dovada se face prin documente oficiale sau prin datele microcipului, care să arate că pisica se afla în posesia lor înainte de termenul-limită.

De ce sunt considerate rase problematice

Pisicile Scottish Fold, recunoscute pentru urechile lor pliate, suferă frecvent de afecțiuni ale cartilajului, care le pot provoca dureri și dificultăți de mișcare.

În cazul pisicilor Sphynx, lipsa blănii le face extrem de sensibile la frig, arsuri solare și infecții ale pielii, necesitând îngrijire constantă.

Reacții din partea crescătorilor

Nu toată lumea este de acord cu decizia autorităților. Fosta crescătoare de Sphynx, Svetlana Dimtcheva, susține că aceste pisici „nu suferă” și avertizează că rasa ar putea ajunge în pericol de dispariție.

„Bunăstarea animalelor este importantă, dar trebuie să înveți cum să le ajuți să își regleze temperatura corpului. Eu nu am avut niciodată o pisică arsă de soare”, a declarat ea pentru publicația De Telegraaf.

Totodată, Dimtcheva consideră că interdicția ar putea avea un efect invers, ducând la creșterea importurilor ilegale de pisici din alte țări și la apariția unor crescători fără scrupule, care vor ignora regulile.