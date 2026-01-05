Începând cu anul 2026, mai multe state din SUA introduc legi care aduc schimbări importante pentru proprietarii de animale de companie, impunând amenzi mai mari și reguli stricte pentru vânzarea animalelor.

Amenzi mari pentru proprietarii de câini în Pennsylvania

Proprietarii de câini din Pennsylvania trebuie să-și reînnoiască licențele pentru animale, altfel riscă o amendă de 500$.

Licența anuală pentru câini poate fi reînnoită pentru 10,80$, sau 8,80$ pentru seniori. De asemenea, proprietarii pot opta pentru o licență pe viață, care costă 52,80$, sau 36,80$ pentru seniori și persoane cu dizabilități. Licențele pot fi achiziționate online sau prin cecuri trimise la Trezoreria Teritorială, notează The Sun.

California interzice scoaterea ghearelor la pisici

Începând cu 1 ianuarie 2026, legea din California interzice proprietarilor să le taie ghearele pisicilor din motive cosmetice sau comportamentale.

„Declawing-ul nu este o simplă tăiere a ghearelor, ci o amputare dureroasă care nu are loc într-o societate compasională,” a declarat Dr. Marilyn Kroplick, președinta organizației In Defense of Animals. Această practică poate provoca suferință pe termen lung, dureri cronice, infecții și probleme de comportament.

Autorul legii, Alex Lee, membru al Adunării Democratice, a declarat că „legea arată că California nu susține mutilarea chirurgicală efectuată electiv asupra pisicilor sănătoase pentru confortul oamenilor.”

Restricții privind vârsta la adopție și vânzarea animalelor

Tot în California, legea AB 519 crește vârsta minimă pentru adoptarea câinilor, pisicilor și iepurilor sub un an, ca parte a unui efort de a reduce vânzările prin terți. Începând cu 2026, animalele pot fi vândute doar direct de crescători, adăposturi, societăți umanitare sau organizații de salvare.

Guvernatorul Gavin Newsom a semnat mai multe legi care limitează operațiunile de reproducere la scară largă, protejând astfel animalele de companie de condiții necorespunzătoare.

New Jersey restricționează vânzările de animale în magazine

New Jersey a introdus, de asemenea, o lege care limitează vânzările de animale în magazinele locale. Magazinele care vând pisici, câini sau iepuri riscă amenzi de 1.000$ pentru fiecare animal și, după trei încălcări, pot pierde licența prin decizie judecătorească.

Susținătorii legii spun că aceasta ar fi trebuit implementată de mult. Ariel Lefkovits, de la organizația Humane World for Animals, a declarat pentru The New Jersey Monitor că magazinele de căței din stat cumpără adesea animale de la crescători și intermediari cu practici abuzive și încalcă frecvent legea privind protecția consumatorilor.

Legea a intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2026.

Legea Dexter, un pas important pentru protecția animalelor din Florida

Florida face un pas major în lupta împotriva cruzimii față de animale. Statul american a lansat oficial prima sa bază de date publică cu abuzatorii de animale, o inițiativă menită să protejeze animalele și să prevină noi cazuri de violență. Această măsură face parte din așa-numita „Legea Dexter”, numită în memoria unui câine de adăpost ucis brutal la doar câteva zile după ce fusese adoptat.

Legea poartă numele lui Dexter, un câine care a șocat întreaga comunitate din Pinellas County, Florida, după ce a fost omorât cu cruzime de persoana care îl adoptase. Cazul său a stârnit un val de revoltă și emoție, determinând autoritățile să ia măsuri mai ferme pentru protecția animalelor.