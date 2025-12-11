Printre crescătoriile de animale, a devenit o practică să fie tăiate ghearele sau cozile animalelor, pentru aspect. De la 1 ianuarie 2026, mai multe legi vor intra în vigoare în California, cu scopul de a proteja animalele.

Ce prevede noua legislație

Guvernatorul Gavin Newsom a semnat la începutul lunii octombrie legea prin care este interzisă scoaterea ghearelor animalelor, fără vreun scop medical. Această practică este interzisă în mai multe țări, deoarece duce la infecții, durere și schimbări de comportament.

„Și astfel, dacă trebuie făcut, medicii veterinari sunt acum obligați să documenteze de ce – motivele, procedurile lor și eventualele alternative care au eșuat”, a declarat Madeline Bernestein, președinta Societății pentru Prevenția Violenței Împotriva Animalelor, Los Angeles, pentru abc News.

Noua legislație va ține evidența tuturor crescătorilor de animale, cerându-le acte doveditoare despre originea patrupedului, rasa de care aparține și informații despre starea lui de sănătate. Noile legi includ și o clauză de eliminare a banilor plătiți în avans, ce nu mai pot fi returnați în cazul în care animalul este bolnav.

„Încercăm să ne asigurăm că pet shop-urile acționează cu onestitate și încercăm să descurajăm operațiunile de reproducere la scară mare, care provoacă multă activitate genetică, ereditară, bazată pe gene recesive”, a precizat Madeline Bernestein.

Legi care vor proteja animalele

Guvernatorul Gavin Newsom a semnat măsuri prin care este facilitat procesul de obținere a unui certificat pentru câinii de serviciu. De asemenea, adăposturile au obligația de a microcipa toate animalele și să extindă obligativitatea acestei intervenții. Legislația va proteja animalele de eutanasiere pentru 30 de zile, iar tehnicienii veterinari pot realiza anumite servicii medicale, sub supravegherea doctorului.

„Va elibera, de asemenea, medicii veterinari, care vor putea acum să accepte programări atunci când ai nevoie de o consultație pentru animalul tău ce depășește sfera telemedicinei sau competențele tehnicienilor veterinari autorizați ori ale asistenților veterinari”, a spus Madeline Bernstein. „Astfel, crește accesibilitatea, deoarece simpla utilizare a telemedicinei ar putea elibera timp pentru consultații față în față.”

