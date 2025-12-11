Spania a făcut un pas important în protejarea animalelor de companie: câinii, pisicile și alte animale domestice nu mai sunt tratate ca simple obiecte, ci ca ființe vii, capabile de simțire. Modificarea legislativă adusă de Legea 17/2021 schimbă profund modul în care sunt privite animalele în situații precum divorțul, abuzurile sau executările silite.

Spania recunoaște animalele de companie ca membri ai familiei

Odată cu noua lege, animalele pot beneficia de:

custodie stabilită de instanță în caz de divorț, similar copiilor;

drept de vizită pentru partenerul care nu locuiește cu animalul;

protecție clară împotriva abuzurilor;

imposibilitatea de a fi confiscate sau executate pentru plata unor datorii.

Schimbarea marchează o recunoaștere oficială a faptului că animalele sunt parte din viața afectivă a oamenilor și nu simple „bunuri”.

Ce se întâmplă cu animalele închiriate: O nelămurire frecventă

După adoptarea legii, mulți spanioli au început să se întrebe dacă acest nou statut al animalelor influențează contractele de închiriere. Pe fondul discuțiilor tot mai intense despre protecția animalelor de companie, l-am întrebat pe Lucian Popescu, co-fondator al start-up-ului juridic Avocatul Digital, cum ar arăta în România o lege similară celei adoptate recent în Spania, care recunoaște animalele drept „ființe simțitoare”.

„În prezent, Legea Închirierilor Urbane (LAU) din Spania nu conține prevederi referitoare la animalele de companie. Din acest motiv, contractele de închiriere rămân guvernate de ceea ce stabilesc proprietarii și chiriașii. Cu alte cuvinte, un proprietar poate interzice în continuare animalele într-o locuință, iar o astfel de clauză este perfect legală. Pe scurt, schimbarea statutului animalelor influențează protecția lor civilă, dar nu modifică în mod direct contractul de închiriere.

Dacă România ar adopta o lege similară celei din Spania, animalele de companie ar fi tratate juridic ca ființe cu sensibilitate și nu ca simple bunuri. Acest lucru ar aduce numeroase schimbări. În primul rând, statutul juridic al animalelor ar obliga legiuitorul să introducă norme privind protecția lor în cadrul procedurilor judiciare, o responsabilitate sporită pentru proprietari și luarea în considerare a interesului animalului în orice decizie.

În al doilea rând, ar apărea modificări în dreptul familiei și în dreptul civil: instanțele ar putea stabili custodia unui animal de companie în caz de divorț, ar putea decide un program de vizită sau ar putea limita posibilitatea de a vinde animalul fără garanții clare privind bunăstarea acestuia.

În domeniul închirierilor, la fel ca în Spania, nu s-ar produce schimbări imediate. Totuși, odată cu recunoașterea animalelor ca ființe simțitoare, ar putea apărea discuții despre clauze abuzive sau despre limitarea interdicțiilor totale privind animalele de companie în contracte.

În esență, o astfel de lege ar recunoaște oficial ceea ce mulți dintre noi simțim deja: animalele fac parte din familie.” a încheiat pentru Pets&Cats Lucian Popescu.

Deși unele opinii au susținut că animalele ar trebui considerate membri ai „unității familiale”, textul actual al legii nu folosește această formulare, ci doar afirmă că sunt „ființe simțitoare”. Proiectul de lege privind protecția animalelor, aflat încă în dezbatere, prevede integrarea animalelor în „unitatea familială”, dar acesta nu este încă în vigoare și poate suferi modificări.

Ce se întâmplă dacă în contract nu există nicio interdicție

Dacă un contract de închiriere nu menționează interdicția de a deține animale, proprietarul nu poate interzice ulterior prezența acestora, atât timp cât:

animalul nu provoacă pagube locuinței;

nu creează probleme de conviețuire cu vecinii.

Noua lege schimbă radical statutul animalelor în Spania, oferindu-le protecție și recunoaștere legală. Totuși, în ceea ce privește locuințele închiriate, regulile rămân aceleași: ceea ce este scris în contract prevalează. Reformele viitoare ar putea aduce schimbări, dar deocamdată proprietarii au în continuare dreptul de a permite sau interzice animalele în chirii.