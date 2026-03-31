Cu siguranță ai auzit și tu cel puțin unul dintre cele mai folosite cinci nume de câini din toate timpurile, însă ai crezut că este o pură coincidență. Deși în sine momentul alegerii numelui animalului de companie poate fi unul special, un veterinar dezvăluie că mulți stăpân ajung, fără să realizeze, la aceleași variante deja populare.

Cele mai folosite cinci nume de câini din lume

Specialistul a explicat, potrivit The Mirror, că multe dintre nume sunt atât de comune, încât apar zilnic în fișele pacienților. Printre cele mai utilizate nume se numără Luna, Bella și Max ori variante inspirate din nume umane sau cultura pop.

Specialistul spune că popularitatea acestor nume nu este întâmplătoare. În ultimii ani, stăpânii aleg tot mai des nume „de oameni” pentru animalele lor, iar tendința este confirmată și de statistici internaționale. De exemplu, în topurile recente, nume precum Bella, Luna sau Daisy se regăsesc constant printre cele mai alese pentru câini, indiferent de rasă.

Medicul veterinar susține că nu este nimic greșit în alegerea unui nume comun pentru câini, însă acest lucru poate duce în unele momente la confuzii, mai ales în spații în care se află mai mulți câini, cum ar fi parcurile sau chiar cabinetele veterinare.

În același timp, se recomandă ca numele ales să fie ușor de pronunțat și de recunoscut de către animal, dar și suficient de distinct încât să nu fie confundat cu al altor câini. Tendința arată clar că numele animalelor de companie reflectă tot mai mult preferințele și stilul de viață al stăpânilor, fiind influențate de filme, seriale sau chiar de nume populare pentru copii.

