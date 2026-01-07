Uităm de Buddy și Spot – animalele de companie din Marea Britanie primesc acum nume de vedete, conform unui nou studiu. Idolii pop și starurile de televiziune influențează tot mai mult modul în care britanicii își numesc câinii, pisicile și alte animale de companie, notează Daily Mail.

Bella și Charlie domină topurile

Analiza realizată pe baza a peste 350 de clinici Medivet din Marea Britanie arată că Bella este cel mai popular nume de vedetă pentru animale. Popularitatea vine de la supermodelul Bella Hadid și de la eroina nemuritoare a seriei Twilight, Bella Swan.

Pe locul doi se află Charlie, datorită celebrității britanice Charli XCX, iar Taylor Swift continuă să inspire fanii să-și numească animalele după ea.

Alte nume de animale inspirate de vedete

Alte nume populare includ Harry, Billie, Rihanna și Elvis, arătând că obsesiile culturale britanice sunt încă foarte vii.

„Numele alese pentru animalele de companie reflectă personalitățile publice și tendințele culturale care contează pentru proprietari”, spune Rebecca Morrison, purtătoare de cuvânt Medivet.

Dacă tendința continuă, în 2026 ne putem aștepta ca tot mai mulți câini și pisici să răspundă la nume precum Charlie, Bella, Taylor și Harry.

Nume inspirate de mâncare pentru animalele mici

Pe lângă influența vedetelor, numele inspirate din mâncare sunt populare pentru animalele de companie mici. Printre cele mai folosite se numără: Cookie, Oreo și Honey.

Nume clasice care rămân favorite

Unele nume tradiționale rămân însă în top, cum ar fi Luna, Teddy, Milo și Coco pentru câini. Pentru pisici, topul este dominat de Simba, Poppy și Leo, iar pentru iepuri, cele mai populare nume sunt Coco, Thumper, Peter și Flopsy.

Pentru păsări, Charlie ocupă primul loc, urmat de Joey și de numele simplu, dar des folosit, Bird.

Vedetele modelează numele animalelor noastre

De la supermodele și cântăreți de top până la personaje de film, starurile pe care le admirăm zilnic influențează direct modul în care ne numim animalele de companie. Astfel, alegerile pentru numele câinilor, pisicilor sau iepurilor reflectă pasiunile culturale și legăturile emoționale ale proprietarilor.